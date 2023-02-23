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臉書觸及率集體慘跌 他揭穿祖克柏陰謀「就是要你乖乖付錢」

聯合新聞網／ 綜合報導
Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）宣布旗下臉書、Instagram將推出訂閱付費制服務。示意圖／路透
Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）宣布旗下臉書、Instagram將推出訂閱付費制服務。示意圖／路透

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）日前宣布推出Meta Verified付費服務，針對臉書Instagram用戶提供官方驗證制度，並從中收取訂閱費用，目前這項新訂閱付費服務率先於澳洲和紐西蘭實施。不過，作家鬼才阿水指出，日前臉書經營者不約而同受到觸及嚴重下降的問題，如今才終於明白「就是要你乖乖付錢」。

鬼才阿水解釋，由於臉書對於設立新粉專的政策相當寬鬆，造成仿冒、詐騙事件猖獗，因此官方開始推行「藍勾勾」Meta徽章作辨識，「申請時需填寫相關資料，並且審查粉專的各項數據以及人工審核後，才有機會以極低的比例通過審核、取得認證」。

如今祖克柏宣布未來將開啟訂閱制度，和鬼才阿水最近發現臉書經營者不約而同受到觸及嚴重下降的問題似乎有所關聯，「每個月12至15塊美金，等於你一定要付費才能獲得藍勾勾，至於流量能不能回來則是未知數」，且接下來社群經營門檻只會越來越高，光是能被看見就是件不簡單的事情。

鬼才阿水也透過粉專怒嗆Meta放任詐騙、箝制言論自由致使降低（臉書創作者的）觸及率，最後才發現原來就是要你每個月乖乖付錢，且收的比推特高，「我本來以為這是一場嘲諷推特的笑話，沒想到小丑竟是我們這些創作者」。

鬼才阿水也針對目前的Meta機制提出解套方式，他認為目前經營社群的方式有5大重點：

高頻率更新

以目前的粉專活躍狀況來看，一個月貼文至少需達20篇以上，才有機會被系統判定為活躍粉專。

了解貼文形式帶來的演算機制

目前的流量機制為純文字>圖文>影音>直播>連結；現在臉書判定的依據叫做「用戶停留時間」，也就是說，當這則貼文推播給用戶時，大家的平均停留時間是否高出以往才是重點。

頻繁互動

貼文發布後一個小時內是回覆留言的黃金時間，之後的留言就是有空才回，沒回也不會太大的影響；用粉專身分前往不同粉專身分留言按讚互動，也能夠有效增加流量。

減少廣告投放

每當臉書投放廣告後，都會有至少3至7天不等的流量懲罰時間，也就是在這段時間內你的基本觸及會明顯下降，但這段時間你又不能完全沒貼文，否則懲罰時間只會持續延續；只有在商業合作想讓當篇貼文爆炸性成長時才鼓勵投放廣告。

經營分流社群

臉書單一管道能夠被看見的機會越來越小，經營分流社群將會是創作者最有效的幫助。

《本文內容由作家鬼才阿水提供，聯合新聞網獲授權轉載。》

Meta Facebook Instagram 臉書 藍勾勾 推特 社群媒體

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