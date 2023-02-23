LINE語音訊息超浪費時間？他怒轟長官全是廢話 苦主有感
通訊軟體「LINE」在台灣相當受歡迎，因為不僅有可愛的貼圖和主題，還有許多實用的功能。不過，一名網友在網路上發文，直言「LINE的語音訊息是超爆爛功能」，表示部門長官每天最少傳兩則長達兩分多鐘的語音訊息，其中三分之一還都是廢話，而貼文曝光後也掀起討論。
昨（22）日一名網友在PTT上以「有沒有LINE超爆爛功能：語音訊息的八卦」為題發文，原PO透露最近長官很喜歡在LINE的部門群組傳語音訊息，一則訊息兩分多鐘、一次最少兩則、一天平均傳三次左右，而且其中三分之一都是廢話，「像是『對對』、『就是說』、『懂我意思嗎』類似這樣的垃圾話，有夠浪費時間」。
原PO表示長官在傳送之前和之後會標記所有人，再用語音訊息通知大家「聽完回收到」，這時如果有人太快回「收到」，還會被長官質疑有沒有認真聽。原PO坦言自己後來根本沒有點開語音訊息聽，都是抓個適當時間回「收到」而已。對此，原PO好奇詢問大家，「文字訊息閱讀很快，語音訊息這浪費時間的垃圾到底誰發明的啦，蛤？有沒有八卦？」
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「對於沒耳機的人超級不友善」、「每次最少要聽兩次以上，超浪費時間」、「語音訊息我一律回，『聽不清楚，請打字說明』」、「自己傳很方便，別人聽很痛苦」、「我懶得打字的姐姐很愛，一整排語音看了很煩」、「這真的垃圾…而且每次錄都錄很長，以為別人都很閒」。
也有網友提到，「對於不識字或老花眼的長輩來說很好用」、「愛用這個功能的都是真正的老人」、「原諒老人，他們其實不太會打字，尤其台灣國語的人，親眼看到要打吃飯，結果嘴巴說『粗飯』，還真的手打『ㄘㄨ』，然後說怎麼找不到字」、「幫助長輩的功能啦」。
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