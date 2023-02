暗示最快下周公布推特演算法 馬斯克：請做好失望的心理準備

Elon Musk表示,最快將從下週開始對外公布Twitter的內容演算法。

此說法是針對Twitter上用戶提問所作回應,而Elon Musk更透露初期公布演算法可能不會令人滿意,但會在後續儘速改善。

Prepare to be disappointed at first when our algorithm is made open source next week, but it will improve rapidly!