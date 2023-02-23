暗示最快下周公布推特演算法 馬斯克：請做好失望的心理準備

Elon Musk表示，最快將從下週開始對外公布Twitter的內容演算法。

此說法是針對Twitter上用戶提問所作回應，而Elon Musk更透露初期公布演算法可能不會令人滿意，但會在後續儘速改善。

Prepare to be disappointed at first when our algorithm is made open source next week, but it will improve rapidly! — Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2023

而說明公布Twitter內容演算法，意味Elon Musk將使Twitter服務運作模式更加透明化，藉此降低使用者對於推薦內容帶有偏見的擔憂情況。

在此之前，Elon Musk就持續表明希望對外公布Twitter內容演算法，藉此說明Twitter呈現內容透明度，同時強調透過公布演算法才能獲取使用者信任。

在尚未收購Twitter時，Elon Musk就曾與Twitter共同創辦人Jack Dorsey爭論公布內容演算法的必要性，當時Elon Musk認為Twitter演算法會透過推送內容默默影響使用者想法，而Jack Dorsey則強調Twitter使用演算法是為了節省使用者觀看內容需要花費時間，以提供使用者感興趣內容，或是平台上較受歡迎內容為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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