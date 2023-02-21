IG睽違3年才更新「留言開刷一排GIF」 網笑不出來狠酸：臉書化了
IG留言處即將變得更生動！近日Instagram即將新增「GIF動態圖片回覆」功能，預計將導入「GIPHY」的資料庫提供使用者傳送動態圖片。然而許多網友卻表示，IG的更新有越來越「臉書化」的趨勢，也有人抱怨「本來你能看到大家的留言，現在看到一堆沒意義的動圖」。
Instagram在2020年2月時，於Twitter發文表示使用者將可以使用「GIPHY」的資料庫傳送GIF動態圖片回覆訊息，而睽違了3年，該功能才終於正式導入。有Dcard網友發文，發現部分貼文的留言處已經開始出現GIF，但自己還沒辦法使用相關功能。
PSA: You can now reply to your friends’ stories using @GIPHY GIFs! Update your app to try it.— Instagram (@instagram) 2020年2月4日
該名網友表示，自己點開留言時發現「怎麼留言會動！」感到相當驚嚇，雖然可以看到別人留的GIF，自己的IG卻還沒有這個功能，引來許多網友留言討論。
有網友對此表示「IG越來越臉書化囉」、「變得越臉書化都沒有當初IG的特色了」，也有許多網友批評「本來你能看到大家的留言，現在看到一堆沒意義的動圖」、「之後會不會出現像Facebook最新、最相關跟所有留言的選擇，每次要看個留言還要去按真的有夠痛苦」、「這樣感覺超占空間耶，比較喜歡原來的」。
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