IG睽違3年才更新「留言開刷一排GIF」 網笑不出來狠酸：臉書化了

IG留言處即將變得更生動！近日Instagram即將新增「GIF動態圖片回覆」功能，預計將導入「GIPHY」的資料庫提供使用者傳送動態圖片。然而許多網友卻表示，IG的更新有越來越「臉書化」的趨勢，也有人抱怨「本來你能看到大家的留言，現在看到一堆沒意義的動圖」。

2023-02-21 13:43