Meta將跟進推特付費認證機制 澳紐先行…Facebook、Instagram訂閱方案出爐

在Twitter宣布啟用全新帳號認證付費服務之後，Meta顯然也將跟進相似作法，將在Facebook及Instagram啟用名為Meta Verified的付費服務，透過每月支付11.99美元（約台幣365元）或14.99美元（約台幣455元）費用，讓帳號能獲得官方認證。

依照Meta說明，此項服務主要是針對創作者、公司行號、名人等使用需求打造，透過付費方式取得官方認證識別徽章，同時也能進一步獲得帳號保護、相關技術支援，同時也能提高能見度與粉絲觸及率。

而透過線上頁面註冊的話，將會以每月11.99美元計費，而若是透過Android或iOS平台app申請，則會因為app內付費分潤機制而使價格增加至每月14.99美元，至於身分驗證方式則會透過政府單位核發個人身分證，或是公司行號證明文件等。

目前此項機制將會先在澳洲與紐西蘭地區推出，預計後續將會在美國市場提供，並且逐步擴展到全球地區，同時將採取Facebook、Instagram不同服務個別計費。

雖然目前多數線上社群服務均強調以付費方式提供使用的帳號認證，並且標榜能提供更多使用服務，例如在Twitter Blue服務中不僅能確保個人帳號獲得認證，還能發表字數更長內容，或是重新編輯發表內容，而此次Meta提出的Meta Verified更強調可提高帳號更高能見度與粉絲觸及率，顯然除了透過廣告獲取營收，這些線上社群服務業者也開始透過向使用帳號收取更直接費用，藉此確保營收來源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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