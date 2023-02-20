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暴雪娛樂確定在3/24開啟《暗黑破壞神IV》公測 預購玩家可在3/17搶先測試

聯合新聞網／ 楊又肇

預計今年6月6日正式推出，並且在去年11月底展開封測的《暗黑破壞神IV》，稍早由暴雪娛樂確認將於3月24日至26日期間正式開放公測，而完成預購遊戲的玩家則可在3月17日至19日期間搶先測試。

在公測階段中，玩家可以體驗序章與第一幕所有內容，其中包含第一幕所處破碎山峰 (Fractured Peaks)區域，在公測期間玩家使用角色最高可升等至25級，其後仍可繼續在遊戲內冒險，並且探索地下城、各類任務與戰利品。

《暗黑破壞神4》最早在2019年的BlizzCon活動上揭曉，將以過往系列作品為基礎打造，並且讓玩家可在遊戲中挖掘各種可能性，並且透過可自訂的天賦與技能系統，以及充滿傳說與套裝物品的掉寶系統，另外也能騎乘個人化坐騎。

同時，遊戲強調具備陰沈、成熟且紮實的世界觀，並且以黑暗世界為調性，同時具備史詩級的龐大規模地圖與更豐富角色客製化選項，將結合引人入勝的故事情節呈現。

遊戲預計在2023年6月6日推出，將分別在PlayStation 4、PlayStation 5、Xboxx Series X|S，以及Windows PC平台推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

暴雪

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