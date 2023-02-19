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YouTuber愛莉莎莎宣布開告酸民！惡劣心態「不告不行」賠償金全捐被7萬人讚爆

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image source:翻攝IG／goodalicia

文／姜雅馨

擁有百萬訂閱的高人氣YouTuber「愛莉莎莎」（陳天予）先前雖然遭逢肝膽排石法、萬華毒窟事件爭議，不過後來憑藉販售自媒體課程引起網友關注，在《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜位居第20名。昨（18）日傍晚，愛莉莎莎在個人IG上突然宣布正式向酸民提告，如果有賠償金也會全數捐出，消息曝光後短短16小時就累積逾7萬人按讚。

「愛莉莎莎」YouTuber網路口碑排行榜

▲愛莉莎莎 Alisasa位居網路溫度計的YouTuber網路口碑排行榜第20名。

image source:《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/11/20~2023/02/17）

愛莉莎莎忍無可忍喊告！喊話酸民：往更善良的路去吧

愛莉莎莎昨日在IG分享自己生平第一次告人，「以前遇到各種酸民或抹黑事件，總是想說不用在意，過好自己的人生就好」，不過後來她發現放任這些鍵盤殺手，等於是把他們的惡意壯大，「他們不會停手，反而會變得越來越囂張，認為不經查證、惡意毀謗不認識的人，用錯誤資訊誤導不知情的網民，是沒有問題的行為」。

YouTuber愛莉莎莎對酸民提出告訴。

▲YouTuber愛莉莎莎對酸民提出告訴。

image source:翻攝IG／goodalicia

愛莉莎莎進一步表示網友惡意留言也造成她的名譽受損及其他網友誤解，「所以最近決定提告了」，她強調網路上評論可以虛心接受，但是不實資訊、惡意中傷沒有必要出現在自己的世界中，「往更善良的路去吧！專注在你自己的世界，會發現你的人生也會充滿著各種希望與美好，共勉之」，最後也不忘表示有賠償金額會全數捐出。



眾多YouTuber親曝自身經歷！網友力挺：務必拍片分享

其中同為YouTuber的一隻阿圓也表示「我去年也告一個人，結果他賠錢之外，我律師請他拍道歉影片，檔案還在我手機，律師說可以提供我拍片使用」、瑀希也分享「我上次告了一個人，結果到現場跟我說不是他罵的，是他爸爸用他的電腦罵的，然後他爸爸來表示完全不知情，最後對方苦苦哀求希望我撤告，不要讓自己有前科等，我還是告了」。

網友對於愛莉莎莎提告做法也表示認同，「請務必拍片分享此療癒行為」、「支持提告，讓這些人為自己的網上負責」、「覺得捐出蠻好的，但希望莎莎可以扣掉自己那些請律師之類的費用之後再捐，不然為了這些人還要自掏腰包，真的很瞎」、「網路言論過度自由下場，造就了另一種網路霸凌」，也有網友好奇「是Dcard那個嗎？」，愛莉莎莎則回應，「原本一兩篇就算了，30幾篇真的不告不行」。

YouTuber愛莉莎莎對酸民提出告訴。

▲YouTuber愛莉莎莎對酸民提出告訴獲得網友讚賞。

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