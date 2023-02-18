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LINE Bank深入更多生活場景 推動台灣在地LINE MINI App應用體驗

聯合新聞網／ 楊又肇

在此次LINE TAIWAN TECHPULSE 2023中，LINE Bank資訊長翁銘壯闡述以實現開放銀行 (Open banking)願景，藉由LINE Bank應用程式介面平台 (APIM)彈性串接各類API資源，讓LINE Bank服務深入各類日常生活應用場景。此外，LINE團隊也分享更多LINE MINI App技術架構與合作案例，進而串連更多元的LINE服務應用生態圈。

翁銘壯表示，目前LINE Bank已經累積140萬名用戶，預計藉由LINE Bank應用程式介面平台技術應用，讓LINE Bank服務快速與更多在地應用場景結合，讓消費者能更便利使用數位金融服務。

LINE Bank API管理技術概念源於將支付金流服務串接到不同的應用場景，目前LINE Bank的API管理應用，主要建立在LINE Bank「快點生活圈」與業界服務iParking、iCharging及Autopass的合作，用戶可直接享有串聯LINE Bank支付方式的各種服務，舉凡停車、充電或加油，都可在LINE Bank App上快速完成支付，無需排隊、免找繳費機付款，讓大眾生活更輕鬆、更便利。

翁銘壯補充︰「LINE Bank應用程式介面平台（APIＭ）管理系統具有多項特色，提供有效、標準化的解決方案，讓合作夥伴輕鬆串接金流支付服務，多項參數及設定可客製化調整，具資訊安全防護能力與緊急應變韌性，也獨步業界串接LINE Message訊息通知。」

LINE MINI App在台推廣應用

而從2019年先在日本推行，技術架構同樣基於輕量化網頁開發框架 (LIFF)上的LINE MINI App，過去主要讓餐飲與零售品牌透過LINE打造自己服務的微型官網，並且提供客製化自有服務頁面及功能，例如提供消費者線上點餐外帶、線上會員卡等多元服務。

現行在台灣提供的LINE MINI App僅開放認證合作夥伴先行申請，通過LINE內部審核且成功發佈後，即可透過LINE App搜尋，而LINE MINI App服務還能依用戶需求，釘選於LINE主頁服務，讓用戶更容易找到。此外，例如在消費者完成訂購後，也可透過「LINE MINI App通知」官方帳號推播提醒通知，確保訂單完成。

目前LINE MINI App上線的代表案例包含：串連數位會員卡的家樂福樂樂會員吧、起士公爵會員、所長茶葉蛋會員等，以及串接線上點餐外帶服務的迷客夏迷點、露易莎職人咖啡、五桐號等。根據LINE的觀察，透過LINE MINI App的使用，讓商家更容易觸及線下新用戶，同步也提升LINE官方帳號追蹤人數與商品回購率，實現為用戶打造多元服務場景的可能。

更多應用LINE技術資源的新創服務

在此次活動上，LINE也公布台灣內部黑客松競賽及LINE PROTOSTAR優勝團隊開發專案，其中包含以圖像檢索運作的自動化貼圖AI探員、廣告最佳化工具LINE ADFixer與Web3 on LINE「官方帳號串NFT行銷模組計畫」，另外也包含導入DTC智慧無人零售系統–自由食間、居家照顧人員的媒合平台–Care724、網購包裝循環平台–PackAge+配客嘉，以及美容業晚鳥預約平台–TWODAY就GO等新創服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE 黑客松 貼圖

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