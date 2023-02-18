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LINE以SmartText 2.0進軍自動生成互動內容的人工智慧技術發展

聯合新聞網／ 楊又肇

在2020年宣布引進Clova人工智慧應用後，LINE便持續在台推動人工智慧技術應用發展，在此次於台灣舉辦的Techpulse 2023年度開發者大會中，LINE更進一步說明其自行研發自然語言處理平台SmartText 2.0進程，同時也透露未來將朝向自動生成內容技術發展，藉由自然語言處理能力結合語音、圖像、影片等元素創造更多合適互動內容。

由於人工智慧最重要關鍵，在於使用者互動內容中的語意理解表現，尤其在LINE服務多半透過文字內容進行互動，因此如何透過文字內容實際了解使用者操作目的，便成為許多LINE服務發展重點。

而為了更有效率使用自然語言處理模型，LINE工程團隊提出「自然語言處理即服務」 (NLPaaS)的概念，將自然語言處理 (NLP)應用的建構流程標準化，快速建構出不同的自然語言處理模型，藉此加快自然語言內容理解、處理效率，進而研發自有SmartText自然語言處理平台。

在初版SmartText自然語言處理平台中，已經可以處理文件分類 (Classifier)、多標籤分類 (Multi-label Classifier)，以及主題偵測 (Topic Detection)等功能應用。

此次公布的SmartText自然語言處理平台2.0，則是加入可執行多元自然語言處理任務，包含文章摘要 (Article Summarization)、換句話說 (Paraphrasing)、問答 (Question-Answering)與客製化廣告文案生成 (Text Generation)等功能，藉此對應更複雜的文字自動化處理需求。

依照LINE團隊表示，未來SmartText自然語言處理平台2.0將持續往可快速生成內容方向發展，透過自動化生成方式與使用者產生更多內容互動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE 人工智慧 開發者大會

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