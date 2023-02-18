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LINE強化「零信任架構」開發模式 四大指標加快專案開發流程

聯合新聞網／ 楊又肇

在第七屆開發者大會LINE TAIWAN TECHPULSE 2023中，LINE以「開發與創新」為主軸，著重於「流程再造、創新應用」等各式技術議題。

LINE台灣執行長陳立人於活動開場致詞時，特別強調資料治理的重要性，說明LINE是擁有廣大用戶的數位平台，因此LINE台灣資安團隊持續強化「零信任架構」管理與內部資料治理，包含強化員工的裝置存取驗證，同時更加強軟體開發上的安全檢測機制，例如自動對程式碼進行相依性套件與內部常見的開發脆弱性風險檢查，提早發現高風險的程式碼並自動追蹤修補狀況，以確保作業流程的安全。

而LINE台灣技術長陳鴻嘉更分享去年五大台灣在地開發專案亮點成果，以「開發治理」、「資料治理」及「文化養成」三個面向將管理系統最佳化，另外也將前端開發流程標準化，導入開發和維運 (DevOps)思維、運用DORA四大指標，並且將內部可觀察性的技術架構最佳化，讓團隊在研發上更敏捷。

隨著生成式人工智慧逐步落地，LINE更對外發表自行研發的SmartText自然語言處理平台2.0，並且透露未來將朝向內容自動化生成應用發展，藉此推動更自然的內容互動模式。

至於五大台灣在地開發專案亮點成果部分，則包含與總部協作、於去年918花東地區頻繁發生地震期間正式啟動的LINE安全通報 (LINE Safety Check)台灣版本，以及針對電子發票使用模式研發的LINE發票管家 (LINE Invoice)，另外則包含去年底推出的LINE貼圖年度回顧活動 (2022 Personal Yearly Sticker Review Campaign)、新改版直播購物 (LINE LIVE Commerce Assistant App)後台服務，另外也包含因應LINE總部發展NFT策略，LINE台灣研發工程部成立DOSI在地開發部門，負責DOSI Wallet、Brand store的研發專案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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