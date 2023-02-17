快訊

自來水破管！基隆5區無預警停水、降壓　共計影響6萬戶

「管爺」回來了！管中閔批林智堅學倫案：台大是可以隨便指控汙衊嗎

2/17【早晨財經速解讀】Fed放鷹傳升2碼 美股崩跌 00878除息規模破1600億

由Digital Sun開發新作，Riot Forge公開《聯盟外傳：狙魔者》消息

聯合新聞網／ 楊又肇

Riot Forge今日 (2/16)公開以風格硬派、2D高位元像素動作RPG遊戲行打造的《聯盟外傳：狙魔者》首發情報，將於2023年春季在PC和家用主機平台上發行。

《聯盟外傳：狙魔者》由曾經打造《Moonlighter》的製作公司Digital Sun開發，採2D像素風格的硬派動作RPG遊戲設計，故事背景設定在符文大地上的強大王國——蒂瑪西亞，這個王國一方面打壓他們視為禁忌的魔法，另一方面自己則不惜使用魔法來維持秩序。

玩家將化身脫逃的法師賽勒斯，踏上一場報仇之旅，粉碎蒂瑪西亞以犧牲法師建立的虛假和平。

Riot Forge也同步公開即將推出的幾款遊戲相關情報，其中包含單機2D平台動作遊戲《聯盟外傳：聚合之力》，由Double Stallion Games開發，預計在2023年夏季推出，而《聯盟外傳：努努之歌》則由Tequila Works開發，預計在2023年秋季推出。

上述兩款遊戲都會在Nintendo Switch、Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation 4、PlayStation 5，以及包含Steam、GOG，以及Epic Games Store上推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

西亞 法師

延伸閱讀

光速特價？《魔咒之地》海外PS5版賣對折還免運 遊戲總監認虧難挽人氣

《英雄聯盟》外傳3款ARPG新作曝光 狙魔者率流浪法師掀正義革命

「PS5 Live頭條直擊」只是開始！索尼互動娛樂亞洲市場部總監曝佈局亞洲野心

「超級耐用容易維修！」索尼公布PlayStation VR2、Sense控制器拆解細節

相關新聞

影音／桶神4ni？玩《霍格華茲的傳承》莫名卡在桶子「在線求救」 表情無奈戳中笑穴

原本已有知名實況主「亞洲統神」張嘉航，現在又出現新「桶」神？一名網友日前遊玩超夯的《霍格華茲的傳承（Hogwarts Legacy）》，竟莫名「卡在桶子」裡，讓他急得「在線求救」，受困影片也分享給《聯合新聞網》，費了好一番工夫才脫逃，被網友笑稱「找教授來救你啊」、「原來你玩的是《黑魂》啊」。

圖／果粉一定愛！蘋果超級隱藏版產品曝光 做10年員工才能拿到

想得到「地球上最稀有的蘋果（Apple）產品」嗎？如果在蘋果擔任員工10年，達到這個里程碑後，就可以拿到超稀有的10年賞。裡面除了有執行長庫克（Tim Cook）親筆簽名的感謝卡之外，還有一個巨大Apple Logo的精緻紀念盃，引起許多網友討論。

吳淡如提「AI電腦繪圖」讓人怕怕？網舉這新科技慘況「早吹捧過頭」

作家吳淡如13日因「AI電腦繪圖」作品「櫻花貓少女」被網友認定是「AI繪圖」而非「電腦繪圖」，而讓吳淡如在臉書N連發有關「AI改變未來」相關文章並封鎖酸民。就有網友好奇相關科系的人「怎麼看待這次AI繪圖事件」，會不會讓「那些學了十幾年美術的情何以堪」，但不少人以1項新科技為例，認為不必太過擔心。

Netflix怎麼都是韓劇在霸榜？網友殘酷點出這些關鍵：台劇落榜不意外

下班後的追劇時光已成為現代人不可或缺的小確幸，各類題材豐富的影劇也能為貧乏的生活帶來滋潤，但有不少網友發現打開Netflix，為什麼永遠打開都是韓劇佔據排行榜前十名啊！

LINE官方釋出2招「不卡頓」撇步 來電、訊息通知瞬間暢通

LINE近日使用上卡卡的嗎？朋友來電時沒有通知、收不到訊息嗎？LINE官方釋出了2招解決辦法，讓通話及使用上能夠重新恢復順暢，不再漏接、卡頓。

由Digital Sun開發新作，Riot Forge公開《聯盟外傳：狙魔者》消息

Riot Forge今日 (2/16)公開以風格硬派、2D高位元像素動作RPG遊戲行打造的《聯盟外傳：狙魔者》首發情報，將於2023年春季在PC和家用主機平台上發行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦