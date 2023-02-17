由Digital Sun開發新作，Riot Forge公開《聯盟外傳：狙魔者》消息

Riot Forge今日 (2/16)公開以風格硬派、2D高位元像素動作RPG遊戲行打造的《聯盟外傳：狙魔者》首發情報，將於2023年春季在PC和家用主機平台上發行。

《聯盟外傳：狙魔者》由曾經打造《Moonlighter》的製作公司Digital Sun開發，採2D像素風格的硬派動作RPG遊戲設計，故事背景設定在符文大地上的強大王國——蒂瑪西亞，這個王國一方面打壓他們視為禁忌的魔法，另一方面自己則不惜使用魔法來維持秩序。

玩家將化身脫逃的法師賽勒斯，踏上一場報仇之旅，粉碎蒂瑪西亞以犧牲法師建立的虛假和平。

Riot Forge也同步公開即將推出的幾款遊戲相關情報，其中包含單機2D平台動作遊戲《聯盟外傳：聚合之力》，由Double Stallion Games開發，預計在2023年夏季推出，而《聯盟外傳：努努之歌》則由Tequila Works開發，預計在2023年秋季推出。

上述兩款遊戲都會在Nintendo Switch、Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation 4、PlayStation 5，以及包含Steam、GOG，以及Epic Games Store上推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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