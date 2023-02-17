日本辭典老牌業者也出LINE貼圖 打個招呼順便教學兩句

現代人常用LINE互傳訊息，而為了讓對話能夠變得更加生動，很多人還會夾雜貼圖輔助。近來在日本，就出現了一個非常另類的貼圖，引起網友們的歡迎與討論。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，以出版日本辭典聞名的「三省堂」，近來推出一系列的LINE貼圖。這些貼圖，都是很簡單的打招呼用語，像是「謝謝」、「辛苦了」、「了解」等等文字，乍看之下沒什麼特別的。

以編寫辭典聞名的日本三省堂出版社，推出了附註解釋的LINE貼圖。圖擷自twitter

不過，這款貼圖的有趣之處，則是在詞語後面，還會附上字詞的說明與相關知識。例如「辛苦了」這個單字，後面就會解釋「這是慰勞對方時的招呼語」，並且解說「到了約20世紀末，這個詞也逐漸被拿來向長輩人物招呼使用」。

另外還有像是「加油」，會特別說明「雖然是激勵人心用的話語，但也有人聽了會產生負擔」。或者是「請多多指教」，則附註「即使沒有像對方要求什麼，也能夠使用」，除了本身的字義之外，更講解出字詞實際的運用方式。

以編寫辭典聞名的日本三省堂出版社，推出了附註解釋的LINE貼圖。圖擷自LINE STORE

網友們則對這樣的LINE貼圖，表示「這真的會想要」、「感覺很有趣，買一個吧」、「說明好煩喔」、「想故意對上司用這貼圖，看看會怎樣」、「日文真的細節很多」、「語言是生物，會一直變化的」、「看著這個，連對字典本身都產生興趣了」。

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