影音／桶神4ni？玩《霍格華茲的傳承》莫名卡在桶子「在線求救」 表情無奈戳中笑穴

原本已有知名實況主「亞洲統神」張嘉航，現在又出現新「桶」神？一名網友日前遊玩超夯的《霍格華茲的傳承（Hogwarts Legacy）》，竟莫名「卡在桶子」裡，讓他急得「在線求救」，受困影片也分享給《聯合新聞網》，費了好一番工夫才脫逃，被網友笑稱「找教授來救你啊」、「原來你玩的是《黑魂》啊」。

《霍格華茲的傳承》發售至今一直有玩家發現新BUG或瘋狂魔法。玩家「盤翰」日前在批踢踢（PTT）的C_Chat版發文求救，表示昨（15）日讀取Steam版《霍格華茲的傳承》存檔時，竟發現角色被卡在桶子裡動彈不得，只能向網友求救脫困方法。

玩家玩《霍格華茲的傳承》存檔時，角色竟意外卡在桶子裡動彈不得，表情也透露無奈，讓網友笑翻稱「是不是被其他學院霸凌」。（玩家「盤翰」授權提供）

他向《聯合新聞網》表示受困過程，不能攻擊、傳送功能也失效，原本想透過「讀取舊存檔」方式回到正常地方，但遊戲內的自動儲存機制讓它連續存檔，導致每一項存檔都是在「受困桶子」的進度。他也表示，原本的地方早已打破桶子，但進去後卻被「卡死」，只能在原地翻滾跳「但都在桶子裡」。

玩家看到遠方有npc（左圖），還開玩笑稱「同學可以不要見死不救嗎，好歹同個學院。」想重新讀檔時也發現遊戲的「自動儲存機制」會讓它連續存檔，導致每一項存檔都是在「受困桶子」的進度而無法讀取舊進度。（玩家「盤翰」授權提供）

網友看完後笑稱，「原來你玩的是《黑暗靈魂》啊，只是你扮演的是NPC（指遊戲裡面受困桶子的咒術師勞倫迪斯）。」、「跟教授講啊，不是在魔法學院裡面。」、「可能真的只能回報官方了吧」、「水桶的考驗」、「你是不是被其他學院的霸凌」，他也自嘲看到遊戲內NPC就在他身邊，「同學可以不要見死不救嗎，好歹同個學院。」

有網友笑稱這名受困玩家其實是在扮演《黑暗靈魂》裡的NPC。（翻攝自PTT）

「盤翰」向《聯合新聞網》分享影片，可見主角卡在桶子裡只能不斷地翻滾但無法逃出，配上表情看起來相當「無奈」，他表示最後只能靠「修改器」移動位置才順利脫困，但也提到脫困後就刪除了修改器，不提倡作弊，感嘆「若不是發生這件事，我也不會使用。」受困時間長達2小時之久，也恭喜盤翰「出桶」啦！

最後玩家只能透過修改器微調位置才順利逃出，他表示脫困後就刪除了修改器，「不提倡作弊」，感嘆「若不是發生這件事，我也不會使用。」受困時間長達2小時之久。（玩家「盤翰」授權提供）

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