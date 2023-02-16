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圖／果粉一定愛！蘋果超級隱藏版產品曝光 做10年員工才能拿到

聯合新聞網／ 綜合報導
網友曝光Apple給員工的十年賞，令其他人羨慕。翻攝9To5Mac
網友曝光Apple給員工的十年賞，令其他人羨慕。翻攝9To5Mac

想得到「地球上最稀有的蘋果Apple）產品」嗎？如果在蘋果擔任員工10年，達到這個里程碑後，就可以拿到超稀有的10年賞。裡面除了有執行長庫克（Tim Cook）親筆簽名的感謝卡之外，還有一個巨大Apple Logo的精緻紀念盃，引起許多網友討論。

根據《9To5Mac》網站刊載，一名網友在YouTube上以「Apple的超級隱藏版產品」為題，分享了蘋果給員工的「十年賞」。其外盒雖然沒有如其他產品般特地設計得精緻整齊，但裡面的物品仍是相當高品質。

網友曝光Apple給員工的十年賞。翻攝9To5Mac
網友曝光Apple給員工的十年賞。翻攝9To5Mac

把盒子打開後，映入眼簾的是一張由庫克親筆簽名的感謝卡，上頭寫著：

恭喜你達到了這個里程碑，你所做的工作、遇到的挑戰和你曾實現的突破，都為了Apple的願景與讓這世界更美好而做出了深刻而持久的貢獻。

我代表Apple的所有人，感謝你為我們的旅程帶來的一切。

——Tim Cook, Apple CEO

打開過後，可以看見相當漂亮的鋁製紀念盃，根據後面的說明，其十年賞紀念盃由生產Apple產品所殘餘的材料重新配置而製成，其100%可回收，並特別透過切割等方式處理，最後將不鏽鋼Apple Logo印在正中央，製成這個「隱藏版產品」。

許多網友看了表示「我在上一間公司領到的十年賞是一張證書，上面有一些主管的簽名」、「50年的會是極致消光黑（ultra black）嗎？」，也有網友分享自己也有一塊同樣的獎牌，實品有相當的重量，十分堅實。

蘋果 庫克 Apple

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