吳淡如提「AI電腦繪圖」讓人怕怕？網舉這新科技慘況「早吹捧過頭」

作家吳淡如13日因「AI電腦繪圖」作品「櫻花貓少女」被網友認定是「AI繪圖」而非「電腦繪圖」，而讓吳淡如在臉書N連發有關「AI改變未來」相關文章並封鎖酸民。就有網友好奇相關科系的人「怎麼看待這次AI繪圖事件」，會不會讓「那些學了十幾年美術的情何以堪」，但不少人以1項新科技為例，認為不必太過擔心。

一名網友在批踢踢（PTT）的C_Chat發文表示，他認為這次吳淡如的AI繪圖事件「美術或是美術相關科系的朋友」最有資格表達意見，他以「櫻花貓少女」來看，自己是個門外漢也沒有科班底，「我知道這個沒學個十年八年不可能畫得出來，那個上色、光影、骨架、還有for美術系專用的各種名詞。」提到未來若大家都使用AI繪圖，說自己是繪師，會不會讓「那些學了十幾年美術的情何以堪？」

該文引起熱議，網友認為「目前程度還是工具」、「畫不贏AI的該開始準備去炸雞排搖飲料吧。」、「就算沒AI，大部分也是活不下去。」、「AI現在連畫『中割（意指被臨摹的原畫和原畫之間會繪製中間的圖）』都有問題了，還取代？」也有人認真表示，「認識的美術系後續出路走美術的也不多」、「說真的美術系到底是誰抱持著賺錢的心態進去的」、「資工系都去修電腦了」、「美術現在很少走純畫的吧，除非真的超屌。」

去（2022）年掀起一波NFT風潮，當時有不少商品包裝成NFT販售。（示意圖／路透）

但不少人以「NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）」為例，表示「每個新科技出來不都吹（捧）得要命」、「NFT出在遊戲裡面被幹爆」、「NFT現在名聲超臭」、「虛擬貨幣之前也吹成未來啊，結果馬斯克去年賠慘了」、「為了吸引韭菜進場總是有各種話術說這是未來趨勢」。

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