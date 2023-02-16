Netflix怎麼都是韓劇在霸榜？網友殘酷點出這些關鍵：台劇落榜不意外

下班後的追劇時光已成為現代人不可或缺的小確幸，各類題材豐富的影劇也能為貧乏的生活帶來滋潤，但有不少網友發現打開Netflix，為什麼永遠打開都是韓劇佔據排行榜前十名啊！

一名網友在批踢踢（PTT）的Gossiping發文表示：「台灣的排行榜前10名，10部有7～8部是韓劇。」，並提到自己幫老家裝了聯網電視給退休老爸看，「結果老爸反而迷上了YT上阿陸仔AI配音的電影解說。」詢問網友「Netflix怎麼影集都被韓劇霸榜了？」

近期當紅韓劇《黑暗榮耀》。圖／Netflix提供

題材沒人比韓國敢拍

該文引起網友討論，認為日劇創新疲乏，「日劇演技差，美劇政治正確，韓劇題材多又敢拍。」、「日劇那種社畜洗腦劇情早就不合時宜了！」、「韓劇實力確實是有的，很多美劇都在那邊歹戲拖棚，伏筆埋的又粗糙又沒營養，整個翻白眼，韓劇至少主題很多，很多韓劇在角色刻劃能力比美劇強多了，像個活生生的人而不是只存在影片裡的角色！」但也有人認為「韓劇的缺點大概就不太會收尾」。

網友也針對台劇提出討論，「網飛有投資過台劇好嗎，通通慘賠，有夠慘。」、「台劇除了品質爛之外，場量少也是問題。」、「台劇連演員都只剩那幾個」、「台劇的造型跟定裝真的…不敢恭維。」、「台劇只會高富帥那招…。」似乎讓不少網友看膩。

Netflix 2月份影劇類榜單Top 10（翻攝自Netflix官網）

韓流娛樂效應強

打開串流的影視、音樂平台，不難發現韓國默默穩坐前位，善於包裝且抓得住眼球的Kpop潮流、韓劇，發展出來的粉絲文化更是行之有年，演員、影劇人員也有專業制度培訓，一條龍的娛樂產業早就打趴各國。其實韓劇從外星人的《來自星星的你》爆紅後，就開啟了新的韓劇元年，其間不乏大玩吸血鬼、穿越這些屢見不鮮的套路，甚至是近期爆紅的「黑暗榮耀」大玩暗黑人性的懸疑鬥智路線，但又能從中發揮出新的創意，這才是觀眾願意埋單的關鍵。

而截稿前的Netflix Top 10榜單，前10名為《浪漫速成班》、《體能之巔》、《大力女子都奉順》、《女神降臨》、《愛情的理解》、《黑暗榮耀》、《星漢燦爛·月升滄海》、《日與夜》、《安眠書店》、《金牌救援》。光是韓劇便佔了8名，那麼你喜愛的韓劇有上榜嗎？

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