快訊

勾結酒店隱匿19億營業額逃漏稅 國泰洋酒董座速籌1億元交保

劉文正3個月前病逝美國！心肌梗塞通常快又急，發生了該如何處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LINE官方釋出2招「不卡頓」撇步 來電、訊息通知瞬間暢通

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人近日受LINE卡頓、無來電通知影響，LINE官方釋出2撇步解決問題。（示意圖／聯合新聞網）
許多人近日受LINE卡頓、無來電通知影響，LINE官方釋出2撇步解決問題。（示意圖／聯合新聞網）

LINE近日使用上卡卡的嗎？朋友來電時沒有通知、收不到訊息嗎？LINE官方釋出了2招解決辦法，讓通話及使用上能夠重新恢復順暢，不再漏接、卡頓。

iOS用戶：「整合iPhone通話功能」

LINE建議蘋果（Apple）iOS用戶，可以開啟「整合iPhone通話功能」，此功能開啟後，可直接由iPhone來電畫面接聽，且將電話記錄整合到iPhone通話紀錄中，就能避免每次有LINE來電卻收不到通知的狀況。

路徑：LINE主頁 > 右上角設定（小齒輪圖示） > 通話 > 整合iPhone通話功能

小叮嚀：整合iPhone通話功能為預設開啟，如果在此功能開啟狀態下，仍收不到通知，建議進入設定，關閉此功能後再重新開啟

LINE官方釋出2招小撇步解決卡頓，針對不同系統的用戶提供解方。圖源：LINE
LINE官方釋出2招小撇步解決卡頓，針對不同系統的用戶提供解方。圖源：LINE

Android用戶：「懸浮視窗語音／視訊通話模式」

許多安卓（Android）用戶在使用LINE的通話或視訊功能時，如果需要切換其他功能或應用程式，再跳回通話畫面後，可能會有一時找不到正在通話的對象或是聊天群組的困擾，針對此困擾，LINE建議開啟「懸浮視窗語音／視訊通話模式」，就可以一鍵快速返回通話畫面，在畫面間迅速順暢的切換自如。

路徑：LINE主頁 > 右上角設定（小齒輪圖示） > 通話 > 懸浮視窗語音通話模式 或 懸浮視窗視訊通話模式

另外，Android用戶的通知也有可能受到電池效能最佳化設定的影響，建議開啟電池「無限制」或「不受限制」的設定，就能避免接收不到 LINE 通知的狀況。

LINE官方釋出2招小撇步解決卡頓，針對不同系統的用戶提供解方。圖源：LINE
LINE官方釋出2招小撇步解決卡頓，針對不同系統的用戶提供解方。圖源：LINE

LINE 語音 iOS Android APP

延伸閱讀

他棄三星手機後用蘋果iPhone驚呼「相見恨晚」！喜列7大愛不釋手理由

這次會動！熊大兔兔免費LINE貼圖又來啦 嚴選7款、最高可用180天

用Apple Watch就可以拍照？蘋果新專利靠「這功能」就能實現

蘋果高價iPhone 14 Pro Max一支成本為何？比前一代「還貴」原因曝光

相關新聞

吳淡如提「AI電腦繪圖」讓人怕怕？網舉這新科技慘況「早吹捧過頭」

作家吳淡如13日因「AI電腦繪圖」作品「櫻花貓少女」被網友認定是「AI繪圖」而非「電腦繪圖」，而讓吳淡如在臉書N連發有關「AI改變未來」相關文章並封鎖酸民。就有網友好奇相關科系的人「怎麼看待這次AI繪圖事件」，會不會讓「那些學了十幾年美術的情何以堪」，但不少人以1項新科技為例，認為不必太過擔心。

LINE官方釋出2招「不卡頓」撇步 來電、訊息通知瞬間暢通

LINE近日使用上卡卡的嗎？朋友來電時沒有通知、收不到訊息嗎？LINE官方釋出了2招解決辦法，讓通話及使用上能夠重新恢復順暢，不再漏接、卡頓。

影音／用「手」畫吳淡如的「AI電繪」超耗時！看到最後1關鍵網友笑了：還差她十光年

作家吳淡如13日在臉書貼出首張個人「AI電腦繪圖」作品「櫻花貓少女」，並表示自己「通宵達旦」作畫，不過網友認為這是「AI繪圖」而非「電腦繪圖」，讓吳淡如將這群人封為「酸民」並封鎖處理。昨（14）日就有粉絲團依她的創作「用手畫出」一模一樣的作品，並向《聯合新聞網》描述繪畫過程，讓網友開玩笑表示「還是差淡如姐十光年，人家幾秒就好了（X。」

「超級耐用容易維修！」索尼公布PlayStation VR2、Sense控制器拆解細節

如同PlayStation 5上市之前釋出詳細技術拆解影片內容，索尼互動娛樂在PlayStation VR2即將於2月22日開放銷售之前，同樣也釋出完整技術拆解影片內容，讓玩家一窺其內部結構，以及隱藏背後的設計想法。

這次會動！熊大兔兔免費LINE貼圖又來啦 嚴選7款、最高可用180天

LINE的期間限定免費貼圖回來啦！這次「LINE FRIENDS」與NETFLIX合作推出「動動貼圖」，有熊大、兔兔、莎莉、部長和詹姆士一同陪伴，可使用90天，且需透過指定連結才能下載，不過《聯合新聞網》幫你弄好囉，再精選全新6款貼圖，一共7款可以一次打包下載，最高可用180天，要注意下載期限，可別錯過囉。

馬斯克叫工程師改演算法 優先呈現他推文 爆量被用戶怨

根據Platformer的一份報告，馬斯克周日叫社群平台推特的工程師加班到很晚，以便更改演算法，讓他的推文能優先呈現，導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦