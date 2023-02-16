LINE官方釋出2招「不卡頓」撇步 來電、訊息通知瞬間暢通

LINE近日使用上卡卡的嗎？朋友來電時沒有通知、收不到訊息嗎？LINE官方釋出了2招解決辦法，讓通話及使用上能夠重新恢復順暢，不再漏接、卡頓。

iOS用戶：「整合iPhone通話功能」

LINE建議蘋果（Apple）iOS用戶，可以開啟「整合iPhone通話功能」，此功能開啟後，可直接由iPhone來電畫面接聽，且將電話記錄整合到iPhone通話紀錄中，就能避免每次有LINE來電卻收不到通知的狀況。

路徑：LINE主頁 > 右上角設定（小齒輪圖示） > 通話 > 整合iPhone通話功能

小叮嚀：整合iPhone通話功能為預設開啟，如果在此功能開啟狀態下，仍收不到通知，建議進入設定，關閉此功能後再重新開啟

LINE官方釋出2招小撇步解決卡頓，針對不同系統的用戶提供解方。圖源：LINE

許多安卓（Android）用戶在使用LINE的通話或視訊功能時，如果需要切換其他功能或應用程式，再跳回通話畫面後，可能會有一時找不到正在通話的對象或是聊天群組的困擾，針對此困擾，LINE建議開啟「懸浮視窗語音／視訊通話模式」，就可以一鍵快速返回通話畫面，在畫面間迅速順暢的切換自如。

路徑：LINE主頁 > 右上角設定（小齒輪圖示） > 通話 > 懸浮視窗語音通話模式 或 懸浮視窗視訊通話模式

另外，Android用戶的通知也有可能受到電池效能最佳化設定的影響，建議開啟電池「無限制」或「不受限制」的設定，就能避免接收不到 LINE 通知的狀況。

LINE官方釋出2招小撇步解決卡頓，針對不同系統的用戶提供解方。圖源：LINE

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