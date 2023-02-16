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「超級耐用容易維修！」索尼公布PlayStation VR2、Sense控制器拆解細節

聯合新聞網／ 楊又肇

如同PlayStation 5上市之前釋出詳細技術拆解影片內容，索尼互動娛樂在PlayStation VR2即將於2月22日開放銷售之前，同樣也釋出完整技術拆解影片內容，讓玩家一窺其內部結構，以及隱藏背後的設計想法。

技術拆解影片由索尼互動娛樂硬體設計部門機械設計團隊負責PlayStation VR2相關設計的機械設計部4課課長荒木孝昌負責講解，說明PlayStation VR2如何在配戴時取得配重平衡，另外也透過強化散熱系統確保運作穩定性，並且確保使用舒適度。

同時，荒木孝昌也強調PlayStation VR2在採用對稱結構設計維持重量輕巧，同時也能確保其堅固耐用度，並且對應沉浸的虛擬實境體驗。

而負責講解PlayStation VR2 Sense控制器拆解細節的硬體設計部門週邊設備設計部門統括部長五十嵐健，則是強調PlayStation VR2 Sense控制器可讓使用者做出更自然的手勢，並且能精準識別手指觸控操作，更說明以DualSense控制器為基礎打造觸覺回饋與自適應扳機操作體驗，讓使用者能更自然地在虛擬實境中進行互動。

另一方面，索尼互動娛樂也藉由此次公布技術拆解影片內容，說明即將推出的PlayStation VR2容易維修程度，一旦出現需要維修情況，即可透過簡單拆解更換故障元件，快速完成修復。

PlayStation VR2將在今年2月22日正式推出，台灣地區售價為新台幣18880元，同時也會有超過30款對應PlayStation VR2的遊戲內容一同推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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