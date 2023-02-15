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影音／用「手」畫吳淡如的「AI電繪」超耗時！看到最後1關鍵網友笑了：還差她十光年

聯合新聞網／ 科技編輯 張明哲
吳淡如首張「AI電腦繪圖」的作品「櫻花貓少女」（左圖）和藝術家沈蛇皮花了6至7小時用手畫的作品（右圖），你喜歡哪一個呢？（左圖翻攝自吳淡如臉書、右圖沈蛇皮授權提供）
吳淡如首張「AI電腦繪圖」的作品「櫻花貓少女」（左圖）和藝術家沈蛇皮花了6至7小時用手畫的作品（右圖），你喜歡哪一個呢？（左圖翻攝自吳淡如臉書、右圖沈蛇皮授權提供）

作家吳淡如13日在臉書貼出首張個人「AI電腦繪圖」作品「櫻花貓少女」，並表示自己「通宵達旦」作畫，不過網友認為這是「AI繪圖」而非「電腦繪圖」，讓吳淡如將這群人封為「酸民」並封鎖處理。昨（14）日就有粉絲團依她的創作「用手畫出」一模一樣的作品，並向《聯合新聞網》描述繪畫過程，讓網友開玩笑表示「還是差淡如姐十光年，人家幾秒就好了（X。」

藝術家「沈蛇皮」昨日在臉書分享自己的「電腦繪圖」練習作品，而作品則是依據吳淡如的「AI電腦繪圖」作品「櫻花貓少女」重新手繪製成。「沈蛇皮」向《聯合新聞網》表示，是用數位繪圖程式「CLIP STUDIO PAINT」搭配專業液晶感壓繪圖板「Wacom Cintiq 22」花了6至7個小時繪圖而成。

藝術家沈蛇皮花了6至7小時用手畫的「電腦繪圖」，才完成吳淡如的「櫻花貓少女」作品。圖為做畫過程。（沈蛇皮授權提供）
藝術家沈蛇皮花了6至7小時用手畫的「電腦繪圖」，才完成吳淡如的「櫻花貓少女」作品。圖為做畫過程。（沈蛇皮授權提供）

從「親手電繪」的影片中可看出相當耗費時間，影片後半段突然冒出一個類似卡通化的手部，隨後再融入「新版」櫻花貓少女中，這過程讓不少網友笑翻。他表示，突然有「卡通手」的原因其實是為了「更好地還原目前『AI繪圖』畫的手（指吳淡如的該幅作品）。」

藝術家沈蛇皮花了6至7小時用手畫的「電腦繪圖」，過程中左下角突然出現「卡通手」讓不少網友笑了，他表示這樣做其實是為了「更好地還原目前『AI繪圖』畫的手。」（沈蛇皮授權提供）
藝術家沈蛇皮花了6至7小時用手畫的「電腦繪圖」，過程中左下角突然出現「卡通手」讓不少網友笑了，他表示這樣做其實是為了「更好地還原目前『AI繪圖』畫的手。」（沈蛇皮授權提供）

藝術家沈蛇皮花了6至7小時用手畫的「電腦繪圖」，才完成吳淡如的「櫻花貓少女」作品，讓網友驚豔不已。（沈蛇皮授權提供）
藝術家沈蛇皮花了6至7小時用手畫的「電腦繪圖」，才完成吳淡如的「櫻花貓少女」作品，讓網友驚豔不已。（沈蛇皮授權提供）

該電繪圖片及影片引起網友討論，網友開玩笑說「這畫我有看過欸」、「原來這張是AI畫風嗎」、「根據我專業的判斷，手指沒有奇怪的扭曲，這肯定不是AI」、「變形手收加100分」、「這才是真正人類的電腦繪圖」、「人工AI繪圖，我反轉你的反轉。」、「高級酸」、「是用discord畫的嗎」、「等等會被提告喔5555」、「還是差淡如姐十光年，人家幾秒就好了（X。」

吳淡如日前分享「AI電腦繪圖」作品「櫻花貓少女」，引起熱議，網友認為「AI繪圖」和「電腦繪圖」的做畫概念不同。（翻攝自吳淡如臉書）
吳淡如日前分享「AI電腦繪圖」作品「櫻花貓少女」，引起熱議，網友認為「AI繪圖」和「電腦繪圖」的做畫概念不同。（翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如首張「AI電腦繪圖」的作品「櫻花貓少女」（左圖）和藝術家沈蛇皮花了6至7小時用手畫的作品（右圖），你喜歡哪一個呢？（左圖翻攝自吳淡如臉書、右圖沈蛇皮授權提供）
吳淡如首張「AI電腦繪圖」的作品「櫻花貓少女」（左圖）和藝術家沈蛇皮花了6至7小時用手畫的作品（右圖），你喜歡哪一個呢？（左圖翻攝自吳淡如臉書、右圖沈蛇皮授權提供）

吳淡如 AI ChatGPT 手繪

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