影音／用「手」畫吳淡如的「AI電繪」超耗時！看到最後1關鍵網友笑了：還差她十光年
作家吳淡如13日在臉書貼出首張個人「AI電腦繪圖」作品「櫻花貓少女」，並表示自己「通宵達旦」作畫，不過網友認為這是「AI繪圖」而非「電腦繪圖」，讓吳淡如將這群人封為「酸民」並封鎖處理。昨（14）日就有粉絲團依她的創作「用手畫出」一模一樣的作品，並向《聯合新聞網》描述繪畫過程，讓網友開玩笑表示「還是差淡如姐十光年，人家幾秒就好了（X。」
藝術家「沈蛇皮」昨日在臉書分享自己的「電腦繪圖」練習作品，而作品則是依據吳淡如的「AI電腦繪圖」作品「櫻花貓少女」重新手繪製成。「沈蛇皮」向《聯合新聞網》表示，是用數位繪圖程式「CLIP STUDIO PAINT」搭配專業液晶感壓繪圖板「Wacom Cintiq 22」花了6至7個小時繪圖而成。
從「親手電繪」的影片中可看出相當耗費時間，影片後半段突然冒出一個類似卡通化的手部，隨後再融入「新版」櫻花貓少女中，這過程讓不少網友笑翻。他表示，突然有「卡通手」的原因其實是為了「更好地還原目前『AI繪圖』畫的手（指吳淡如的該幅作品）。」
該電繪圖片及影片引起網友討論，網友開玩笑說「這畫我有看過欸」、「原來這張是AI畫風嗎」、「根據我專業的判斷，手指沒有奇怪的扭曲，這肯定不是AI」、「變形手收加100分」、「這才是真正人類的電腦繪圖」、「人工AI繪圖，我反轉你的反轉。」、「高級酸」、「是用discord畫的嗎」、「等等會被提告喔5555」、「還是差淡如姐十光年，人家幾秒就好了（X。」
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【有圖】可以色色？他秀三星Galaxy S23 Ultra強大1功用 網笑：突然不想買iPhone了
📢 【周報】奎丁洗泰國泡泡浴羞羞der、《英雄聯盟》鎖VPN挽民心
📢 【懶人包】你預購三星S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言