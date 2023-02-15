這次會動！熊大兔兔免費LINE貼圖又來啦 嚴選7款、最高可用180天

AI機器人風潮正夯，日前作家吳淡如也因「AI電繪」和「電腦繪圖」事件引起風波，不過仍有不少人對於AI繪圖技術感到驚豔。近日就有香港網友在知名論壇「高登討論區」掀起討論，他曬出由AI機器人繪圖而成的AV女優寫真，成果讓人辨別不出是否是使用一般用相機拍攝真人的效果，許多網友們看到成果照也都驚呆了。

2023-02-14 08:46