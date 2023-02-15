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這次會動！熊大兔兔免費LINE貼圖又來啦 嚴選7款、最高可用180天

聯合新聞網／ 專題報導
「LINE FRIENDS」與NETFLIX合作推出「動動貼圖」，有熊大、兔兔、莎莉、部長和詹姆士一同陪伴，可使用90天。（翻攝自LINE FRIENDS官方臉書粉絲團）
「LINE FRIENDS」與NETFLIX合作推出「動動貼圖」，有熊大、兔兔、莎莉、部長和詹姆士一同陪伴，可使用90天。（翻攝自LINE FRIENDS官方臉書粉絲團）

LINE的期間限定免費貼圖回來啦！這次「LINE FRIENDS」與NETFLIX合作推出「動動貼圖」，有熊大、兔兔、莎莉、部長和詹姆士一同陪伴，可使用90天，且需透過指定連結才能下載，不過《聯合新聞網》幫你弄好囉，再精選全新6款貼圖，一共7款可以一次打包下載，最高可用180天，要注意下載期限，可別錯過囉。

▊ LINE FRIENDS × Netflix

（翻攝自LINE Store）
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連結網址：點我下載
下載任務：加入「LINE FRIENDS」官方帳號好友。
下載期限：2023/3/15
使用期限：90天

▊ [LINE VOOM × 有隻兔子

（翻攝自LINE Store）
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下載任務：加入「LINE VOOM」官方帳號好友。
下載期限：2023/2/23
使用期限：90天

▊ LINE旅遊 × 打排球

（翻攝自LINE Store）
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下載期限：2023/3/1
使用期限：90天

▊ LINE購物 × 貓寶喵喵

（翻攝自LINE Store）
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下載任務：加入「LINE購物」官方帳號好友。
下載期限：2023/3/9
使用期限：90天

▊ DIOR 期間限定貼圖

（翻攝自LINE Store）
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下載任務：加入「DIOR」官方帳號好友。
下載期限：2023/3/9
使用期限：90天

▊ LINE 熱點 × 瘋狂的古人們

（翻攝自LINE Store）
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下載任務：加入「LINE熱點」官方帳號好友。
下載期限：2023/3/16
使用期限：90天

▊ 郵政寶寶實用貼圖 陪伴你的每一天!

（翻攝自LINE Store）
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下載任務：加入「中華郵政公司」官方帳號好友。
下載期限：2023/3/16
使用期限：180天

LINE 貼圖 排球

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