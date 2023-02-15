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這次會動！熊大兔兔免費LINE貼圖又來啦 嚴選7款、最高可用180天
LINE的期間限定免費貼圖回來啦！這次「LINE FRIENDS」與NETFLIX合作推出「動動貼圖」，有熊大、兔兔、莎莉、部長和詹姆士一同陪伴，可使用90天，且需透過指定連結才能下載，不過《聯合新聞網》幫你弄好囉，再精選全新6款貼圖，一共7款可以一次打包下載，最高可用180天，要注意下載期限，可別錯過囉。
▊ LINE FRIENDS × Netflix
連結網址：點我下載下載任務：加入「LINE FRIENDS」官方帳號好友。下載期限：2023/3/15使用期限：90天
▊ [LINE VOOM × 有隻兔子
連結網址：點我下載下載任務：加入「LINE VOOM」官方帳號好友。下載期限：2023/2/23使用期限：90天
▊ LINE旅遊 × 打排球鴨
連結網址：點我下載下載任務：加入「LINE旅遊」官方帳號好友。下載期限：2023/3/1使用期限：90天
▊ LINE購物 × 貓寶喵喵
連結網址：點我下載下載任務：加入「LINE購物」官方帳號好友。下載期限：2023/3/9使用期限：90天
▊ DIOR 期間限定貼圖
連結網址：點我下載下載任務：加入「DIOR」官方帳號好友。下載期限：2023/3/9使用期限：90天
▊ LINE 熱點 × 瘋狂的古人們
連結網址：點我下載下載任務：加入「LINE熱點」官方帳號好友。下載期限：2023/3/16使用期限：90天
▊ 郵政寶寶實用貼圖 陪伴你的每一天!
連結網址：點我下載下載任務：加入「中華郵政公司」官方帳號好友。下載期限：2023/3/16使用期限：180天
📌 數位夯什麼？快來看看
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
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