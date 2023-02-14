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還學會色色？AI機器人繪出超性感AV女優 老司機啊嘶：「幫我弄整套」

聯合新聞網／ 綜合報導
AI機器人繪製出AV女優寫真，超擬真效果讓老司機暴動。圖／取自高登討論區
AI機器人繪製出AV女優寫真，超擬真效果讓老司機暴動。圖／取自高登討論區

AI機器人風潮正夯，日前作家吳淡如也因「AI電繪」和「電腦繪圖」事件引起風波，不過仍有不少人對於AI繪圖技術感到驚豔。近日就有香港網友在知名論壇「高登討論區」掀起討論，他曬出由AI機器人繪圖而成的AV女優寫真，成果讓人辨別不出是否是使用一般用相機拍攝真人的效果，許多網友們看到成果照也都驚呆了。

一名網友曬出一系列利用AI繪圖而成的AV女優照片，女優們各個身材玲瓏有致且絲毫不見「AI失誤」，每位AI筆下的AV女優都相當豔麗，且AI也準確抓住「寫真女優要擺出性感POSE」的重點，就連原PO都忍不住驚呼「下一個失業的是下海行業嗎？」

一系列照片曝光後，許多人都讚嘆「AI學習得好快」、「好扯啊⋯⋯」、「讓人喜歡的POSE⋯AI遲早會學得透徹」、「什麼時候發展到我給AI一張真人相片，它幫我弄出整套AV出來？」

AI機器人繪製出AV女優寫真，超擬真效果讓老司機暴動。圖／取自高登討論區
AI機器人繪製出AV女優寫真，超擬真效果讓老司機暴動。圖／取自高登討論區

AI機器人繪製出AV女優寫真，超擬真效果讓老司機暴動。圖／取自高登討論區
AI機器人繪製出AV女優寫真，超擬真效果讓老司機暴動。圖／取自高登討論區

AI 吳淡如

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