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高雄車站拿「自拍貼紙」去背貼牆合成路人太逼真…網友朝聖笑翻 站方有動作了

聯合新聞網／ 綜合報導

把自己「合成」在大家的畫面會被發現嗎？一名網友日前發現高雄車站的佈景牆似乎多了一名「男子」，引起熱議，網友笑稱「誰可以幫我貼一個」，不過這行為恐怕已違法，清潔人員也將該名男子「移除」。

新高雄車站由由荷蘭麥肯諾建築團隊操刀，預計113年10月完工，其中讓人印象深刻的就是車站內的「下沉式廣場」，吸引不少旅客前來拍照，但目前其他處仍在施工中，因此周圍有有佈景牆遮擋並宣傳高雄車站未來面貌。

臉書粉絲團「今日零雀診」昨（12）日貼出一張照片表示，「高雄車站怎麼有人自己做貼紙貼上去，X，我快笑死。」可見高雄車站下沉式廣場內的一處佈景牆被貼上一名男子去背後的照片，與牆上的「其他路人」照放在一起似乎無違和感，引起熱議。

臉書「今日零雀診」日前發現，高雄車站一處佈景牆被貼上去背過後的「自拍貼紙」引起熱議，看起來跟一旁「路人」一樣無違和感。（翻攝自「今日零雀診」臉書）
臉書「今日零雀診」日前發現，高雄車站一處佈景牆被貼上去背過後的「自拍貼紙」引起熱議，看起來跟一旁「路人」一樣無違和感。（翻攝自「今日零雀診」臉書）

不少網友表示「777懂玩」、「笑死」、「互動式公共藝術？」、「高雄車站有你有我」、「我也要做一個」、「我比較想貼在北車」、「我大高雄就是這麼酷」、「該把大合照貼上去了」、「下次去正面牆都是人」、「解析度太高不合格。」更有人因此想再去高雄遊玩朝聖「佈景牆」，「有空時去看看」、「會不會過幾天發現貼紙變更多了。」

高雄車站一處佈景牆被貼上去背過後的「自拍貼紙」引起不少網友朝聖。（翻攝自「今日零雀診」臉書）
高雄車站一處佈景牆被貼上去背過後的「自拍貼紙」引起不少網友朝聖。（翻攝自「今日零雀診」臉書）

不過想朝聖該處佈景牆恐怕要失望了，網友今（13）日表示，「感謝大家的熱情讓站方注意到了」，目前站方已請清潔人員清除該處男子貼紙，並提醒網友不要以身試法破壞公物，「以免違法（站方可通報鐵路警察的）。」據了解該行為可能觸犯《刑法》第354條毀損罪。

高雄車站 荷蘭 臉書 Facebook

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