老闆又調皮了！YouTuber赴日挑戰「草莓蛋糕拉麵」畫面太衝擊 達人也嚇壞：什麼邪道

位於日本大阪的拉麵店「フラン軒」不定期推出令人大吃一驚的奇特拉麵，今年又推出特殊口味「草莓蛋糕拉麵」，讓不少饕客號召前往挑戰。台灣知名YouTuber視網膜12日就曬出到「フラン軒」一嚐草莓蛋糕拉麵的照片，超衝擊畫面讓許多台灣網友直呼受不了。

視網膜12日在臉書曬出到「フラン軒」用餐的照片，從手機近距離拍攝的角度看去，彷彿眼前就擺著一碗鮮紅油光湯頭的拉麵，看來是嗆辣口味的湯頭，一旁再擺著叉燒肉河溏心蛋等標準配料，最大亮點是中間放上一塊草莓蛋糕，這組驚悚的甜鹹組合讓人好害怕，視網膜也不禁納悶，「要不要再確定一下，草莓蛋糕就這樣丟進拉麵，肉眼看到還是覺得很不可思議」。

日本拉麵店「フラン軒」不定期推出獵奇口味的拉麵吸引饕客，日前一款草莓蛋糕拉麵引起網友暴動。圖／取自IG@franken0705

視網膜更PO出進食照，他直言把草莓蛋糕混進去拉麵時，心中真的百感交集，但讓他驚訝的是「味道居然沒有不好⋯⋯」，他還笑虧「以後什麼大腸麵線還是貢丸湯都加草莓蛋糕，遠比加香菜的味道還好，我覺得吃起來不可怕，草莓蛋糕的味道其實不搶戲，反而把拉麵湯頭的味道弄得很神奇（稱讚意味），雖然我知道大家看文字是不會被說服的」。

貼文釣出許多名人回應，藝人炎亞綸直呼「不可能！」，鄭運鵬知名助理韓璟則驚呼「X，真的看到還是很衝擊，我不行」，藝人柳丁哥哥也笑說「反正最後都是到胃裡面了～」，熱愛日本的前台大感染科醫師林氏璧也忍不住驚嘆「喔喔喔這是什麼邪道！」

「フラン軒」介紹，這款草莓蛋糕拉麵為1月至3月限定新品，以甜辣味增入味、具有清爽香氣，再加上草莓蛋糕上的鮮奶油及水果酸味，甜鹹口味交織並不衝突，反而變得溫潤。

不只如此，過去「フラン軒」就曾推出「霜淇淋辣味噌拉麵」特色的獵奇拉麵引起廣大網友熱議，近日又再更搭配即將到來的情人節，推出2月14、15日限定的「巧克力拉麵」，使用從可可豆中提取出「巧克力油」搭配五花肉的極品叉燒，再加入「明治巧克力」製成，特殊口味也令許多饕客期待不已。

商品推薦

udn討論區