傳HBO Max合併Discovery+變單一服務App 可能在這市場「例外」
原定HBO Max與Discovery+將在今年春季合併成為單一服務，但目前顯然出現一些變數，華納兄弟Discovery似乎重新考慮市場策略，未來仍計畫讓Discovery+維持獨立運作。
不過，華納兄弟Discovery發言人Jeff Cusson表示公司未來依然計畫將HBO Max、Discovery+合併，但在美國市場仍會保留Discovery+獨立運作，藉此滿足僅希望觀看Discovery+收錄內容的用戶族群。
在此之前，華爾街日報報導指稱華納兄弟Discovery內部主管擔心，原本訂閱Discovery+服務的用戶族群可能不願接受強制綁定HBO Max，導致每月訂閱費用增加的情況，因此考慮在美國市場保留維持獨立運作的Discovery+服務。
先前合併前的Discovery+服務是以每月5美元價格訂閱，完全沒有廣告版本則以每月7美元訂閱，而以廣告支撐播放成本的HBO Max則是以每月10美元價格訂閱，完全無廣告版本則以每月16美元訂閱。若是未來兩個服務合併，勢必會讓實際訂閱價格增加。
而因為Discovery+服務營運成本相對較低，同時也呈現盈利狀態，但是在華納兄弟與Discovery合併之後，新公司積極削減數十億美元營運成本，其中包含撤下HBO Max獨占內容，並且計畫推出以免費、透過廣告支撐播放成本的服務內容，藉此吸引更多人使用。
從這些跡象來看，顯然在美國市場維持讓Discovery+服務維持獨立運作，避免造成更多人取消訂閱，可能會是較保險的作法。但在美國以外市場，顯然就只能選擇以較高費用訂閱服務，並且必須同時接受HBO Max與Discovery+服務收錄內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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