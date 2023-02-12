馬斯克政策不得人心 推特廣告商卻步、營收驟減

馬斯克政策讓推特廣告收益大幅減少，可能面臨破產風險！馬斯克去年十月收購推特後，許多主要廣告商出於對推特現況的不信任，大幅降低廣告投放量，甚至轉往其他平台。雖然馬斯克試著在其他服務開源，但仍無法立即補足廣告收益銳減的缺口。

馬斯克接手推特

馬斯克在2022年4月14日提議以430億美元的價格收購推特，並在歷經一番波折後，於同年10月27日以440億美元的價格成功收購推特，將推特私有化。

馬斯克接手推特的第一件事，是辭退包含財務長以及執行長等四位高階主管，並宣布解除某些因違反社群規章而被永久封禁的帳號，為的是能夠最大限度的達到他理想中的「言論自由」，但也因此影響了推特大部分廣告商在推特投放廣告的意願。

廣告商轉移陣地

據《CNN》報導，廣告商卻步的主因是對於推特現況的不信任，除了許多高階主管被辭退外，馬斯克也解散了絕大部分媒體關係的相關部門，讓投放廣告的效益存疑。除此之外，也因為很大程度地放寬言論的限制，即使馬斯克再三保證，廣告商還是擔心自己的品牌會和他們認為不適當的言論同時出現，進而損害品牌的形象。

截至1月15號的數據，在推特前1000大的廣告商中，已經有富國銀行、聯合利華、可口可樂等主要公司停止在推特投放廣告；尚未退出的廣告商也大幅地降低投放的金額。廣告營收也從2022年的127億美元左右，下降到截至1月25日48億美元，下跌了超過60%。

以HBO為例，在馬斯克正式接手推特前，每個月在推特的廣告費高達1200萬美元。但截至1月25日，HBO只花費54000美元買廣告，無異於停止投放。

馬斯克的對策

據《CNN》報導，馬斯克也試著透過「使用者付費」的概念，試著從不同的服務開源，其中包括將原先免費的API（應用程式介面）更改為使用者付費模式、提高藍勾勾訂閱服務價格等，以彌補廣告收益的損失。

即使推特的廣告收益不比Facebook以及Youtube，但仍占推特收益的很大一部分，所以對推特而言不妨可以說是「毀滅性的打擊」。但馬斯克也聲明，雖然推特營收驟減，但目前已經漸漸走向收支平衡，也絕不會有破產的一天。

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