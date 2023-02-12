結尾加「XD」都是宅宅？ 網一面倒認同打「這符號」才真的宅

每個年代都有代表性的事物及流行語，有網友日前聽聞他人的對話內容，驚覺「打字結尾加『XD』或顏文字的通常是宅男」，許多網友紛紛直呼「好準」，還有人認為打「www」符號的更宅。

有網友在PTT上發文表示，日前不小心聽到兩個女生的聊天內容，其中一位表示「打字結尾加『XD』的通常是宅男」，另一位則附和「還有奇怪的顏文字也是」，令原PO心想「真的還假的？」

許多網友紛紛認同表示，「真的，好像是這樣」、「好像是」、「哈哈是我啦」、「扶額燦笑」、「這個準」、「不是宅男，是老宅男」、「好像是真的欸」、「怎麼這麼了解」、「被發現了，還是有年紀的那種」。

不過另有人反駁，「有時後加『XD』是為了表達該段文字的情緒」、「明明也不少妹子也很愛用」、「身邊會打這符號的都是理工仔，男女皆有」、「宅有什麼關係，帥就好」；還有人補充常用「www」符號的才是真的宅，「一堆『www』的才是真宅」、「認識的正妹都用『XD』，但用『www』的沒看過宅男以外的」、「我也是這麼覺得（茶）」。

網路流行語「XD」 為網絡象形表情，橫著看起來，可將「X」視為眼睛瞇起來的樣子，「D」則是嘴巴，即為大笑的意思。 網路流行語「www」 源自於日本網路，www是日語的笑（笑う）、Warau的縮寫，因此數個w排在一起，也是大笑的意思。

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