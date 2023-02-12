Twitter過去曾被禁用的爭議帳號 每年至少能賺進1900萬美元

從英國非營利組織反數位仇恨中心 (Center for Countering Digital Hate (CCDH)研究數據顯示，光是10個過去被Twitter禁用帳號，每年至少能為Twitter賺進1900萬美元的廣告曝光營收。

報告內容顯示，反數位仇恨中心檢視這10個被Twitter以發表仇恨言論等內容為由禁用的帳號，在Elon Musk接掌Twitter之後陸續被恢復使用後的活動狀況，從去年12月至今年1月期間約47天的近1萬個推文互動情況，約累積產生5400萬次點閱，若以一年時間推算幾乎可達成近200億次的點閱量。

而從反數位仇恨中心在Twitter新建帳號，藉此關注這10個曾被Twitter禁用帳號活動情況，發現平均約每隔6-7則推文就會出現一次廣告，若以市調數據機構Brandwatch統計數據計算，在Twitter廣告每獲得1000次曝光即可賺進6.46美元的情況下，這10個帳號一年約可幫Twitter賺進將近1900萬美元。

雖然無法以此推算Twitter實際透過廣告賺進營收規模，但至少凸顯吸引眾多人關注、轉發的帳號發文，確實能讓Twitter獲取更高廣告營收。

Twitter目前已經恢復許多過去被禁用帳號，其中包含多次發表以宗教、政治、時事和公眾人物等主題諷刺文章的保守主義基督教諷刺新聞網站Babylon Bee、曾公開批評加拿大政府C-16法案的爭議教授Jordan Peterson，以及曾經拍攝前美國總統Donald Trump斬首照的諧星Kathy Griffin所使用Twitter帳號，日前更宣布解除前美國總統川普帳號禁令，顯示Twitter本身也知曉這些備受爭議帳號可帶動流量，將能創造更多廣告營收。

這樣的情況，顯然也反應即使線上社群服務業者明白備受爭議帳號相關發言可能產生影響，但在其流量帶動豐沃廣告營收情況下，只要這些帳號發言沒有構成嚴重問題，或許也只能選擇輕放。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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