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踹共！連吳淡如也忍無可忍 開2條件要臉書做到「我付你一百萬年薪」

聯合新聞網／ 綜合報導
知名作家吳淡如。圖／取自吳淡如臉書
知名作家吳淡如。圖／取自吳淡如臉書

不少人的社群平台臉書（FaceBook）遭到盜用，甚至因此受騙上當造成損失，就連知名作家吳淡如也看不下去了！她今（11）日就公開向臉書喊話，並開出2大條件，她更祭出一百萬年薪要求臉書達成她的訴求。

吳淡如今（11）日透過臉書粉絲團表態「我想公開和Facebook談一談」，她提出2大訴求，一、不要屏蔽我；二、請屏蔽利用我的詐騙集團。吳淡如更直言「這不難，我付你一百萬年薪如何？」

雖然吳淡如未明確說出此則發文動機為何，但貼文一出隨即引起熱烈回響，多數網友猜測應是臉書詐騙、盜用事件猖獗，就連吳淡如都看不下去了，「冒用臉書的還很煞有其事（該說詐騙集團認真又專業嗎？）但是我不相信臉書無法杜絕！」、「若有人被詐騙，應該連帶對臉書求償，臉書是幫兇！」、「臉書沒救了…」。

吳淡如不惜開價百萬要求臉書出來面對、解決問題，讓不少粉絲直呼「超帥！」她也在貼文下留言補充說明，「我覺得如果他們有這個機制，不但可以賺到錢，而且股價不會狂跌」。

Facebook 詐騙集團 社群媒體 吳淡如

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