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男網友「月噴6千訂閱費」 老司機見1吃錢平台暴動：何不上酒店？

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男網友「月噴6千訂閱費」 老司機見1吃錢平台暴動：何不上酒店？

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友曝光每月訂閱費就狂噴6千元，其中1吃錢平台讓不少老司機暴動，直言「都可以上酒店了」。 示意圖／ingimage
男網友曝光每月訂閱費就狂噴6千元，其中1吃錢平台讓不少老司機暴動，直言「都可以上酒店了」。 示意圖／ingimage

手機是現代人不可或缺的一部分，不只是通訊功能，更多人會訂閱各式APP來享受串流影音服務，Dcard近日就掀起熱門話題討論「你的訂閱費一個月燒多少？」引起許多APP愛用者搶答，其中更有一名男網友列出訂閱明細，驚人發現每月光是訂閱APP就狂噴6千元。

理財版小天使在Dcard發文提及「追劇、聽音樂、無廣告服務、交友軟體付費…等，你有發現嗎？我們的生活充斥著各式的訂閱，這些費用加總起來，每年要付出去的訂閱費也是很驚人」。

他以自身為例，「通勤時不聽串留音樂會死，下班後不追劇會睡不著，看影片被廣告打斷會很『阿雜』（台語，有心情煩悶之意）」，但他仔細一算才發現，原來自己訂閱了很多串流APP。

話題掀起強烈共鳴，一名男網友就列出驚人數字，發現光是一個月的訂閱、會員費就支出近6千元，他列舉如健身房會費999元、 Apple One（可整合Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade和iCloud等的支援服務）395元、Netflix 330元、Catchplay 199元、Disney++ 270元、YouTube Premium 179元、Fanbox 112元、OnlyFans 2700元和fansone 800元。

這些開銷當中，讓這名男網友花費最多的OnlyFans是一款在成人產業相當受歡迎的APP，許多成人演員、網紅或YouTuber等多會開設此平台帳號，以付費內容吸引更多訂閱者，故此平台也有成人版IG之稱。

該名男網友「月噴6千訂閱費」的細節曝光後，不少老司機都暴動了，紛紛喊話「你色色的部分花太多了吧」、「OnlyFans訂閱了什麼啊？求推薦～」、「3千都能上酒店了」、「卡個色色的」、「OF陸續訂過幾個，一堆都來騙錢的，比較推的只有Kelvin，女主身材真的都很好，其他幾個像Kitty、肥宅，可能不合我胃口，但也算不錯的」。

Dcard 交友軟體 Disney+ Apple Netflix YouTube

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