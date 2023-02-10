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Netlfix詐騙郵件一點擊恐噴錢！他教3點分辨 官方喊話注意魔鬼細節

聯合新聞網／ 綜合報導
不少民眾日前收到「假Netflix官方Mail」，亂點連結恐會造成荷包失血，桃園刑大列出3大點要民眾仔細防範詐騙郵件。（美聯社）
不少民眾日前收到「假Netflix官方Mail」，亂點連結恐會造成荷包失血，桃園刑大列出3大點要民眾仔細防範詐騙郵件。（美聯社）

台灣不少民眾會用Netflix、Disney+等影音串流平台觀看影集，不時會收到Mail通知，但最近有相當多詐騙郵件，一點選Mail裡的連結，恐怕就讓你的荷包失血。對此桃園刑大就列出疑似詐騙的關鍵資訊Mail，要民眾眼睛睜大看仔細！

不少網友都會收到聲稱來自Netflix寄來的Mail，上頭寫著「您的訂閱即將到期」，提到，「我們嘗試在每個結算週期結束時續訂您的訂閱，但您的月度付款失敗，因此我們不得不取消您的訂閱」，附上「現在重新激活」的按鈕，試圖引導民眾點進連結輸入信用卡等個人資訊竊取財物，不知不覺中掉入詐騙陷阱。

「桃園刑大預防犯罪宣導」臉書粉絲團日前就Po出3大點防範「假Neflix郵件」的方法，細節如下：

1.注意寄件者Mail名稱

以「桃園刑大預防犯罪宣導」貼出的「假Neflix郵件」為例，「@」後方的mail帳號非為netflix字眼的帳號，相當肯定它為詐騙郵件。Netflix也表示，Netflix官方只會透過info@mailer.netflix.com和info@account.netflix.com兩種Mail帳號發送資訊。

2.用詞是否非台灣慣用語

該「假Neflix郵件」裡頭提到「您的月度付款失敗」、「現在重新激活」、「單擊以下鏈接」等字眼，並非台灣慣用語，民眾若看到這一類的Mail就需提高警覺心，避免遭到詐騙。

「桃園刑大預防犯罪宣導」臉書粉絲團提到，詐騙Mail可觀察寄件人mail是否異常、用字是否非台灣慣用語，以及不要點選不明連結。（翻攝自「桃園刑大預防犯罪宣導」臉書粉絲團）
「桃園刑大預防犯罪宣導」臉書粉絲團提到，詐騙Mail可觀察寄件人mail是否異常、用字是否非台灣慣用語，以及不要點選不明連結。（翻攝自「桃園刑大預防犯罪宣導」臉書粉絲團）

3.連結不要亂點

「假Neflix郵件」會提供連結誘導民眾點進去輸入個人資訊，進而造成財產損失，若不小心輸入帳號密碼，最快的做法是火速更換密碼等相關資訊。桃園刑大也提到，「收到要錢的信件email 或是來電，一定要掛掉電話再向相關單位求證，或撥打反詐165專線查證。」

Netflix也提醒，用戶若需要要更換信用卡扣款，只能從官網登入，或透過客服協助更改，不會要求用戶在mail裡點擊連結更新。

「桃園刑大預防犯罪宣導」臉書粉絲團提到，詐騙Mail可觀察寄件人mail是否異常、用字是否非台灣慣用語，以及不要點選不明連結。（翻攝自「桃園刑大預防犯罪宣導」臉書粉絲團）
「桃園刑大預防犯罪宣導」臉書粉絲團提到，詐騙Mail可觀察寄件人mail是否異常、用字是否非台灣慣用語，以及不要點選不明連結。（翻攝自「桃園刑大預防犯罪宣導」臉書粉絲團）

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