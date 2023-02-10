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任天堂新作連發！《皮克敏4》、《歡樂森巴：派對焦點》將於今年夏季推出

聯合新聞網／ 楊又肇

任天堂稍早於線上直播發表會「Nintendo Direct 2023.2.9」中公布諸多新作消息，包含釋出《薩爾達傳說 王國之淚》最新宣傳影片、確認《歡樂森巴》系列最新作《歡樂森巴：派對焦點》將於今年夏季推出，同時也確認將在7月21日正式推出AI動作遊戲《皮克敏4》。

在此次線上直播發表會中，任天堂也確認針對《斯普拉遁3》推出付費擴充通行證 (Expansion Pass)，並且公布《聖火降魔錄 Engage》新增內容擴充票第2彈至第4彈內容，更宣布追加全新紋章士及劇情。

另外，任天堂也與CAPCOM、BANDAI NAMCO Entertainment、KOEI TECMO Games、Level-5、Marvelous、SPIKE CHUNSOFT及SQUARE ENIX等遊戲業者合作揭曉多款即將登上Nintendo Switch新作

《薩爾達傳說 王國之淚》

《皮克敏4》

《歡樂森巴：派對焦點》

《斯普拉遁3》擴充票內容，「尚興地區」回歸、推出英雄模式「秩序」篇

《聖火降魔錄 Engage》新增內容

《密特羅德 Prime Remastered》

《瑪莉的鍊金工房 Remake》

《拔天海拓史 I・II HD Remaster》

《雷頓》系列全新作品《Deca Police》

《雷頓教授與蒸氣的新世界》

《桃太郎電鐵世界～地球圍繞著希望轉動！～》

《時尚夢想家》

《槍彈辯駁》系列團隊製作新作《超偵探事件簿 霧雨謎宮》

《夏天啦！20 世紀的暑假》

《歧路旅人 2》

《蓓優妮塔 起源》

NDS 靈異推理冒險遊戲《幽靈偵探》釋出 NS 版本

《迪士尼 幻想島》

《大家最喜歡的塊魂 Encore》經典 Remaster 版

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂 薩爾達傳說 Switch

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