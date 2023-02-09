你中了嗎？推特全球狂噴「跟隨BUG」網友氣炸 馬斯克火速回應
推特（Twitter）今（2023）年開始進行一連串新付費訂閱服務，像是在美國地區的Twitter Blue 訂閱用戶發文可以支援4000字元的長篇文章，但似乎是愈弄愈糟糕！今（9）日國內外不少網友抱怨「推特處處都是BUG」，不僅追蹤人數突然消失，還出現不能「跟隨」的情況，對此推特執行長馬斯克（Elon Musk）也做出回應。
一名網友在Dcard發文表示，自己平常很少使用推特，「帳號裡面目前只有跟隨25位有興趣的vtuber，自己的跟隨者4位左右。」沒想到今日打開推特並想跟隨（追隨）喜歡的內容的部落客時，竟跳出「跟隨限制」，上頭顯示「已達上限，你目前不能夠跟隨更多帳戶」，讓他傻眼自己不是假帳號也沒有做壞事，「我應該怎麼辦」。
不僅台灣發生，國外也有多位網友身陷「跟隨限制」，一名日本網友表示，只是回去查看自己的推特追蹤數被消失，只剩「2人」，也有人跟隨1人後就被跳出限制通知；另一名網友則提到跟隨人數其實沒有上限，但到名額到一定額度後，就會產生限制，變成「跟隨的人數會隨著與跟隨你的人數之比例」調整。
對此推特執行長馬斯克也向氣炸的推特網友們回應，表示「今天同時發生多個內部和外部問題」，目前正在進行修復，晚些時候（推特）將會恢復正常，但仍無法平息網友怒火。
Multiple internal & external issues simultaneously today. Should be fully back on track later tonight.— Elon Musk (@elonmusk) 2023年2月9日
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