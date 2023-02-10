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小心…在Telegram做這「小動作」帳號秒被盜！不起眼截圖暗藏玄機

聯合新聞網／ 綜合報導
如果在Telegram按照假帳號要求做「這動作」，帳號恐將被有心人士盜取。（路透）
如果在Telegram按照假帳號要求做「這動作」，帳號恐將被有心人士盜取。（路透）

通訊軟體Telegram一向標榜高度安全性、保密性而深受許多人的喜愛，然而近期卻傳出Telegram仍遭到詐騙突破，並且如果按照詐騙帳號指示，搜尋關鍵字並截圖傳送後，就會將帳號「直接送人」，需要提高警覺。

臉書粉絲專頁「一起讀判決」發文，表示自己收到一位學長透過Telegram聯繫自己，表示有事情需要確認，感覺是相當重要的正事，因此當下他就致電給學長，結果學長表示是自己的帳號被盜，與原PO聯繫的並不是自己。

該粉專貼文者確認不是學長後，因為好奇，決定瞭解這位「假學長」目的為何。假帳號先詢問對方「認不認識某人」，原PO表示不認識後，假帳號要求他搜尋「DO」，並把螢幕畫面截圖給他。

如果配合假帳號要求搜尋「Do」並截圖，將可能洩漏登入碼的資訊，使得帳號遭盜取。翻攝臉書粉專「一起讀判決」
如果配合假帳號要求搜尋「Do」並截圖，將可能洩漏登入碼的資訊，使得帳號遭盜取。翻攝臉書粉專「一起讀判決」

沒想到這個看似不起眼的小動作，如果照做，就會把自己的Telegram帳號送出去，因為Telegram在其他裝置要求登入碼簡訊的一開頭就是「Do not give this code to anyone, even if they say they are from Telegram!」，意即「請不要將這個代碼交給任何人，即使他們表示自己是 Telegram的工作人員也一樣！」，若不小心將截圖給他人，就會把這則含有登入碼簡訊的預覽內容曝光，讓對方（假帳號）可以順利竊取自己的帳號。

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