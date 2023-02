小心…在Telegram做這「小動作」帳號秒被盜！不起眼截圖暗藏玄機

通訊軟體Telegram一向標榜高度安全性、保密性而深受許多人的喜愛,然而近期卻傳出Telegram仍遭到詐騙突破,並且如果按照詐騙帳號指示,搜尋關鍵字並截圖傳送後,就會將帳號「直接送人」,需要提高警覺。

臉書粉絲專頁「一起讀判決」發文,表示自己收到一位學長透過Telegram聯繫自己,表示有事情需要確認,感覺是相當重要的正事,因此當下他就致電給學長,結果學長表示是自己的帳號被盜,與原PO聯繫的並不是自己。

該粉專貼文者確認不是學長後,因為好奇,決定瞭解這位「假學長」目的為何。假帳號先詢問對方「認不認識某人」,原PO表示不認識後,假帳號要求他搜尋「DO」,並把螢幕畫面截圖給他。

如果配合假帳號要求搜尋「Do」並截圖,將可能洩漏登入碼的資訊,使得帳號遭盜取。翻攝臉書粉專「一起讀判決」

沒想到這個看似不起眼的小動作,如果照做,就會把自己的Telegram帳號送出去,因為Telegram在其他裝置要求登入碼簡訊的一開頭就是「Do not give this code to anyone, even if they say they are from Telegram!」,意即「請不要將這個代碼交給任何人,即使他們表示自己是 Telegram的工作人員也一樣!」,若不小心將截圖給他人,就會把這則含有登入碼簡訊的預覽內容曝光,讓對方(假帳號)可以順利竊取自己的帳號。

