臉書IG短暫當機 推特服務也出問題

美國科技巨擘Meta Platforms公司今天說，旗下社群平台臉書和Instagram（IG）短暫當機後對多數用戶提供支援，還說一個技術問題已獲解決。數以千計用戶今天也通報推特有問題。

Meta發言人告訴路透社：「一個技術問題導致一些人無法使用我們的產品。我們盡快解決了這個問題。」路透社報導，這個技術問題導致數以千計民眾的服務中斷。

根據斷線問題追蹤網站Downdetector.com，在當機高峰期，臉書（Facebook）用戶通報超過1萬1000起事件，Instagram用戶通報大約7000起。

截至美東晚間8時30分（台灣時間9日上午9時30分），Instagram當機事件減至11起；臉書減至81起。

用戶也通報臉書的線上通訊服務Messenger有問題。

Alphabet旗下影音平台YouTube有些用戶通報當機後，公司今天也說，主網頁已恢復。YouTube沒有透露有多少人受到影響。

法新社報導，數以千計推特（Twitter）用戶今天也通報推特有問題。這個為富豪馬斯克（Elon Musk）所有的社群平台已開始允許付費用戶發出最長4000個字符的推文。

推特公司在推文中說：「對於你們一些人來說，推特可能無法如預期運作。很抱歉造成困擾。我們知道這個問題並在努力解決。」

Downdetector網站出現的推特問題通報在下午激增，並持續大約兩個小時。

用戶上網投訴的問題包括無法發文、被告知已超過每日推文限制以及無法直接發送訊息。

據美國媒體報導，推特限制每天最多發出2400條推文，以減輕運作壓力。

民眾也通報，用於管理和查看推特帳號的應用程式TweetDeck曾停止作業。

推特在美國每月收費8美元的Twitter Blue訂閱服務在今天推出延長推文的功能。這家科技公司說，訂閱Twitter Blue服務的用戶可以發出最多4000個字符的推文，遠遠超過非付費用戶的280個字符限制。

美國科技媒體今天報導，馬斯克指示推特員工暫時擱置新功能的工作，專注於排除故障問題。

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