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推特殺手「Damus」變犯罪聚集地？平台上線1周 滿滿色情詐騙廣告洗版

聯合新聞網／ 鏈新聞
（圖／鏈新聞提供）
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受到推特創辦人 Jack Dorsey 大力支持的社交程式 Damus，近期在加密社群引起不小的討論，甚至被冠上了「推特殺手」的稱號。然而，Damus 真的有這麼優秀嗎，推出近一週後上面的生態到底如何呢？

Damus 一夕爆紅，下載量衝進前十

Damus 在推出之際便以高隱私、低創建門檻及抗審查為特點，伴隨者 Jack Dorsey 的推廣，吸引了大量用戶下載嚐鮮，一度衝入美國 App Store 社交程式排行榜前 10 名。

一時之間，社群上各種分析文章開始解釋 Damus 的優秀之處，三五好友也在各社群媒體轉貼自己 Damus ID 以求相互追蹤。

但從使用者體驗來說，Damus 似乎並沒有想像中這麼好用。

Damsu 使用體驗差勁

首先，在開始使用一個新的社群平台時，不少人的第一步驟通常是設置個人大頭貼跟封面。然而在 Damus 上進行這些操作相當麻煩，需要先將圖片上傳至網路，並貼上圖片連結才得以更改，無法直接使用手機內照片。光是這一步驟就令人感到麻煩不少。

（圖／鏈新聞提供）
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另外，由於平台內容抗審查，不限制任何內容的發佈，當前在共享內容的頁面中充斥著大量色情，以及像是詐騙資金盤的鏈遊貼文。

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再加上下方這種廣告服務商，同樣的內容便不斷的在 Damus 的頁面循環推播，幾乎看不到什麼實質有意義的內容。

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甚至會出現連續兩篇同樣內容，但不同用戶發布的情形。

（圖／鏈新聞提供）
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整體使用下來，簡體用戶發文的佔比極高，且多為黃賭內容，使用體驗相當糟糕。此現象也引起部分用戶反彈，呼籲減少廣告及劣質內容。

而用戶的反制手段僅有封鎖及檢舉兩個方式，然而帳號申請實在太過簡單，廣告帳號極多，反制效果不彰。

（圖／鏈新聞提供）
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目前來看，Damus 與 Twitter 在使用體驗上仍有不小落差，首要目標需解決掉平台上過多廣告機器人及無意義文章的問題。

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《原文刊登於合作媒體鏈新聞，聯合新聞網獲授權轉載。》

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