推特殺手「Damus」變犯罪聚集地？平台上線1周 滿滿色情詐騙廣告洗版

受到推特創辦人 Jack Dorsey 大力支持的社交程式 Damus，近期在加密社群引起不小的討論，甚至被冠上了「推特殺手」的稱號。然而，Damus 真的有這麼優秀嗎，推出近一週後上面的生態到底如何呢？

Damus 一夕爆紅，下載量衝進前十

Damus 在推出之際便以高隱私、低創建門檻及抗審查為特點，伴隨者 Jack Dorsey 的推廣，吸引了大量用戶下載嚐鮮，一度衝入美國 App Store 社交程式排行榜前 10 名。

一時之間，社群上各種分析文章開始解釋 Damus 的優秀之處，三五好友也在各社群媒體轉貼自己 Damus ID 以求相互追蹤。

Hello top 10 👀 pic.twitter.com/TNHLFmAxmx — Damus⚡️ (@damusapp) 2023年2月1日

但從使用者體驗來說，Damus 似乎並沒有想像中這麼好用。

Damsu 使用體驗差勁

首先，在開始使用一個新的社群平台時，不少人的第一步驟通常是設置個人大頭貼跟封面。然而在 Damus 上進行這些操作相當麻煩，需要先將圖片上傳至網路，並貼上圖片連結才得以更改，無法直接使用手機內照片。光是這一步驟就令人感到麻煩不少。

（圖／鏈新聞提供）

另外，由於平台內容抗審查，不限制任何內容的發佈，當前在共享內容的頁面中充斥著大量色情，以及像是詐騙資金盤的鏈遊貼文。

（圖／鏈新聞提供）

再加上下方這種廣告服務商，同樣的內容便不斷的在 Damus 的頁面循環推播，幾乎看不到什麼實質有意義的內容。

（圖／鏈新聞提供）

甚至會出現連續兩篇同樣內容，但不同用戶發布的情形。

（圖／鏈新聞提供）

整體使用下來，簡體用戶發文的佔比極高，且多為黃賭內容，使用體驗相當糟糕。此現象也引起部分用戶反彈，呼籲減少廣告及劣質內容。

而用戶的反制手段僅有封鎖及檢舉兩個方式，然而帳號申請實在太過簡單，廣告帳號極多，反制效果不彰。

（圖／鏈新聞提供）

目前來看，Damus 與 Twitter 在使用體驗上仍有不小落差，首要目標需解決掉平台上過多廣告機器人及無意義文章的問題。

《原文刊登於合作媒體鏈新聞，聯合新聞網獲授權轉載。》

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