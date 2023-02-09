快訊

真的要掰掰了！「饗食天堂」這家店宣布2/28熄燈 網友不捨：心中的第一名

AI機器人被揪出答錯了…Google股價崩跌7% 市值蒸發千億

猛獁象去哪了？2萬年前神秘消失的巨獸草原

Sony PlayStation VR 2將上市！QA解惑、專用控制器暫時不單賣

聯合新聞網／ 楊又肇

在2月22日正式開放Playtation VR 2上市之前，Sony透過完整Q&A內容說明所有玩家對Playtation VR 2的問題，包含遊玩時所需不同空間大小，以及是否需要搭配攝影機配件使用，另外也透露完成相關設定後，即可直接以Playtation VR 2作為Playtation 5的「外接螢幕」使用。

在此之前，Sony已經確定將隨著Playtation VR 2上市，一口氣推出超過30款對應Playtation VR 2的遊戲內容，另外也確認Playtation VR 2將無法相容使用Playtation VR的遊戲。

另外，台灣市場建議售價為新台幣18880元，初期分別推出包含包括Playtation VR2頭戴裝置、Playtation VR2 Sense控制器、立體聲耳機與額外耳塞、USB連接線等的標準套件，以及額外提供《地平線 山之呼喚》的PlayStation Store兌換代碼的PlayStation VR2《地平線 山之呼喚》組合包。

除了說明PlayStation VR2基本技術規格，Sony也強調PlayStation VR2僅支援PlayStation 5，無法用於PlayStation 4系列機種，同時也無法使用PlayStation VR遊戲內容。

與PlayStation 5連接則變得更簡單，僅需透過長約4.5公尺的USB-C連接線與PlayStation 5連接即可，並且支援虛擬實境與劇院兩種使用模式，同時支援HDR顯示模式。

至於在遊玩空間需求部分，坐著玩與站著玩情況僅需要1 x 1平方公尺面積範圍，允許自由走動遊玩情況則至少需要2 x 2平方公尺面積範圍，而無論哪一種遊玩情況都建議維持足夠手部揮舞空間，另外也能自訂遊玩空間邊界，並且能在維持配戴情況下，透過透視影像確認當前所處位置。

由於PlayStation VR2內建攝影機，因此不僅能對應空間定位與透視影像功能，運作過程更不用像PlayStation VR需要配合額外攝影機才能定位，但玩家可以透過額外的攝影機配件拍攝個人遊玩過程

在配件使用方面，Sony確認過去推出的PlayStation Move手持控制器，以及PlayStation VR射擊控制器無法相容用於PlayStation VR2，僅能透過隨付的PlayStation VR2 Sense手持控制器，以及DualSense與DualSense Edge控制器操作。

而目前PlayStation VR2 Sense手持控制器仍不會單獨銷售，因此操作使用時候，可能要避免不小心造成損壞。

同時，Sony也說明部分PlayStation VR2遊戲僅提供數位版本，但部分遊戲依然會提供實體光碟，同時也會特別標示是否僅支援PlayStation VR2遊玩，而所有無障礙遊玩與家長控制項目都會在上市初期提供使用，玩家在遊玩過程也能像在PlayStation 5上進行螢幕擷取與影片錄製，同時也能將畫面分享給其他玩家，但PlayStation VR2遊戲並不支援分享遊玩功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台幣

延伸閱讀

Steam極度好評國產《Asterigos：失落迷城》24日推DLC 新戰甲著裝邁向「英靈界」

Sony財務長將獲拔擢 升總裁兼營運長 執行長不變

台北國際電玩展盛大開跑 體驗遊戲Xbox Game Pass序號大放送 預購PS VR2送毛帽

棕熊鏡頭前擺網美POSE自拍！1次狂拍400張專家看傻：記憶卡70%都牠的照片

相關新聞

影音／尷尬了！Google秀新搜尋技術 糗變「向全世界表演弄丟手機」

Google在台灣時間2月8日晚間8點半舉辦以「搜尋、地圖與更多」為主題的「Live from Paris」的線上發表會，不料展示到一半竟發現要展示的手機不見了，讓現場尷尬不已，該影片也引起討論瘋傳。

沒理由拒接查勤電話了！LINE語音電話「無通知」解決方法曝光

《聯合新聞網》報導一名網友今（8）日發現自己的手機完全接不到LINE的語音電話通知，螢幕也未亮跳出訊息，釣出許多苦主表示有一樣的狀況，甚至還引起情侶吵架、夫妻失和等問題，目前有網友找出相對應的解決方法。

又來！蝦皮3天壞2次登不進帳戶 「致歉公告」激怒網友：口頭道歉不如降低手續費

知名賣場「蝦皮購物」前（6）日才發生帳號被強制登出風波，讓不少網友以為「帳號被盜」，沒想到今（8）日下午左右又出現用戶無法登入問題，再次點燃網友怒火，表示「這種爛系統到底憑什麼收賣家那麼高的手續費啦」，還有人反諷「剛好克制我的購買慾望」。

先別管瑪利歐了…「俄羅斯方塊」也要出電影還是限制級？網笑：主角是L和I方塊嗎

近期除了瑪利歐即將推出電影《超級瑪利歐兄弟電影版》之外，就連「俄羅斯方塊」也要推出電影，電影即將在3月舉辦首映，並於蘋果串流平台「APPLE TV+」上映，除此之外，本部電影使用的語言還被評為「限制級」。許多網友見到消息後，紛紛表示「是I和L方塊當主角嗎？」、「接下來會有俄羅斯方塊的音樂劇嗎？」引起話題。

Sony PlayStation VR 2將上市！QA解惑、專用控制器暫時不單賣

在2月22日正式開放Playtation VR 2（PS VR2）上市之前，Sony透過完整Q&A內容說明所有玩家對Playtation VR 2的問題，包含遊玩時所需不同空間大小，以及是否需要搭配攝影機配件使用，另外也透露完成相關設定後，即可直接以Playtation VR 2作為Playtation 5的「外接螢幕」使用。

一直在殺人…《霍格華茲的傳承》變佛地魔養成遊戲？他試玩後驚訝「超嗜血」

魔法冒險RPG《霍格華茲的傳承（Hogwarts Legacy）》即將正式發售，其奇幻的故事設定令許多遊戲迷、影迷相當期待，然而其中一名遊戲測試評論員在遊玩過後，對於遊戲主角的「嗜血」程度相當震驚，並認為《霍格華茲的傳承》比想像中還殘暴，甚至有網友比喻在玩過後「連佛地魔都不敢說出我的名字」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦