Sony PlayStation VR 2將上市！QA解惑、專用控制器暫時不單賣

在2月22日正式開放Playtation VR 2上市之前，Sony透過完整Q&A內容說明所有玩家對Playtation VR 2的問題，包含遊玩時所需不同空間大小，以及是否需要搭配攝影機配件使用，另外也透露完成相關設定後，即可直接以Playtation VR 2作為Playtation 5的「外接螢幕」使用。

在此之前，Sony已經確定將隨著Playtation VR 2上市，一口氣推出超過30款對應Playtation VR 2的遊戲內容，另外也確認Playtation VR 2將無法相容使用Playtation VR的遊戲。

另外，台灣市場建議售價為新台幣18880元，初期分別推出包含包括Playtation VR2頭戴裝置、Playtation VR2 Sense控制器、立體聲耳機與額外耳塞、USB連接線等的標準套件，以及額外提供《地平線 山之呼喚》的PlayStation Store兌換代碼的PlayStation VR2《地平線 山之呼喚》組合包。

除了說明PlayStation VR2基本技術規格，Sony也強調PlayStation VR2僅支援PlayStation 5，無法用於PlayStation 4系列機種，同時也無法使用PlayStation VR遊戲內容。

與PlayStation 5連接則變得更簡單，僅需透過長約4.5公尺的USB-C連接線與PlayStation 5連接即可，並且支援虛擬實境與劇院兩種使用模式，同時支援HDR顯示模式。

至於在遊玩空間需求部分，坐著玩與站著玩情況僅需要1 x 1平方公尺面積範圍，允許自由走動遊玩情況則至少需要2 x 2平方公尺面積範圍，而無論哪一種遊玩情況都建議維持足夠手部揮舞空間，另外也能自訂遊玩空間邊界，並且能在維持配戴情況下，透過透視影像確認當前所處位置。

由於PlayStation VR2內建攝影機，因此不僅能對應空間定位與透視影像功能，運作過程更不用像PlayStation VR需要配合額外攝影機才能定位，但玩家可以透過額外的攝影機配件拍攝個人遊玩過程

在配件使用方面，Sony確認過去推出的PlayStation Move手持控制器，以及PlayStation VR射擊控制器無法相容用於PlayStation VR2，僅能透過隨付的PlayStation VR2 Sense手持控制器，以及DualSense與DualSense Edge控制器操作。

而目前PlayStation VR2 Sense手持控制器仍不會單獨銷售，因此操作使用時候，可能要避免不小心造成損壞。

同時，Sony也說明部分PlayStation VR2遊戲僅提供數位版本，但部分遊戲依然會提供實體光碟，同時也會特別標示是否僅支援PlayStation VR2遊玩，而所有無障礙遊玩與家長控制項目都會在上市初期提供使用，玩家在遊玩過程也能像在PlayStation 5上進行螢幕擷取與影片錄製，同時也能將畫面分享給其他玩家，但PlayStation VR2遊戲並不支援分享遊玩功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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