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微軟：新版Bing服務將改變過往數十年的傳統搜尋使用模式

聯合新聞網／ 楊又肇

針對此次微軟更新Bing搜尋服務與新版Microsfot Edge瀏覽器，微軟執行長Satya Nadella認為將改變未來搜尋使用模式，同時也強調藉由人工智慧改變軟體技術發展。

改變過往以資料比對為主的搜尋使用模式

Satya Nadella表示，以人工智慧技術推動的全新搜尋服務將開始進行競爭，預期將讓過去數十年的比對搜尋使用模式大幅改變。

同時，Satya Nadella更認為此次推出的全新Bing搜尋服務，是從過去9年職掌帶領微軟的職涯中看見最大改變，甚至認為相比2007年至2008年推動雲端運算有更大改變幅度，因此認為這樣的進展將使微軟有更大成長動能。

在進一步說明中，Satya Nadella表示微軟雖然在過去錯過行動運算發展機會，但是藉由雲端運算佈局卻帶來更大發展規模，並且透過人工智慧帶動全新發展可能。

而在此次公布新版Bing搜尋服務與新版Microsoft Edge瀏覽器的背後，是以名為「Prometheus」的人工智慧模型，其基礎建立在OpenAI提供的GPT 3.5升級版本之上，並且能透過自動生成方式向使用者提供更符合需求的解答，甚至可以比較文件內容、自動歸納重點，或是給予使用者合適建議，同時使用者也能透過反饋機制提供意見，作為搜尋服務調整後續提供解答結果的參考依據。

此外，透過與OpenAI深度合作，微軟也表示新版Bing搜尋服務日後將能升級新版人工智慧技術，亦即市場傳聞許久的GPT-4大型人工智慧語言模型，藉此讓使用者能更快、更直覺找到合適解答，甚至能讓系統協助整理更多有用資訊。

OpenAI執行長Sam Altman表示將持續與微軟合作，尤其針對人工智慧自動生成內容時，可能產生不正確內容，或是出現具冒犯性言論等情況，將透過相關措施避免造成困擾或危險。

Google、蘋果也將加入以人工智慧技術加持的搜尋服務競爭

除了微軟提出新版Bing搜尋服務與新版Microsoft Edge瀏覽器，Google稍早也宣布將推出名為「Bard」的人工智慧聊天機器人，預期將使Google Search搜尋服務更為精進，同時也預期會更新Google Assistant數位助理等服務，以利維持自身在人工智慧與搜尋技術領域優勢。

至於蘋果方面顯然也著手準備更多人工智慧應用技術，藉此與Google、微軟等科技業者抗衡，甚至也可能推出蘋果自有搜尋服務，進而在搜尋服務項目降低對Google等業者依賴。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 搜尋引擎 Edge

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