又來！蝦皮3天壞2次登不進帳戶 「致歉公告」激怒網友：口頭道歉不如降低手續費
知名賣場「蝦皮購物」前（6）日才發生帳號被強制登出風波，讓不少網友以為「帳號被盜」，沒想到今（8）日下午左右又出現用戶無法登入問題，再次點燃網友怒火，表示「這種爛系統到底憑什麼收賣家那麼高的手續費啦」，還有人反諷「剛好克制我的購買慾望」。
蝦皮購物今日再度傳出用戶無法登入帳號的問題，官方粉絲團也在下午4點58分做出回應，表示「蝦皮購物部份服務目前因系統異常，導致用戶無法正常開啟。正全力進行系統修復作業，以期盡速恢復平台服務。對造成用戶的不便蝦皮購物深感抱歉，也感謝您的支持與理解。」
不過「致歉公告」未起作用，不少網友們到粉絲團留言，氣炸「怎麼還沒好」、「傻眼！不能出貨…賣場整個無法出貨。」、「這種爛系統到底憑什麼收賣家那麼高的手續費啦。」、「為何維護都不選半夜，一直給我搞在最忙的時候。」
網友認為「（蝦皮）出事了只會一直深感抱歉，除了這句你們還會說別的嗎，拿出什麼實質上的補償了，不要搞笑好嗎。」、「口頭道歉不如降低手續費。」
《聯合新聞網》下午6點實測，目前網頁版與手機版都未出現問題，直播、商城、後台等都正常運作。
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