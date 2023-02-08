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沒理由拒接查勤電話了！LINE語音電話「無通知」解決方法曝光
《聯合新聞網》報導一名網友今（8）日發現自己的手機完全接不到LINE的語音電話通知，螢幕也未亮跳出訊息，釣出許多苦主表示有一樣的狀況，甚至還引起情侶吵架、夫妻失和等問題，目前有網友找出相對應的解決方法。
聯合新聞網根據網友狀況實測，發現用蘋果（Apple）iPhone撥打安卓（Android）友人的LINE語音電話無問題，但安卓用戶回撥給蘋果時，蘋果用戶會收不到來電通知，但iPhone互撥LINE語音電話卻沒有問題。
不少網友被LINE的語音電話「沒通知」而感到困擾，重新下載或重開機都不一定有用，就有網友分享「解方」，有望恢復正常。方法為：
點選LINE主頁→右上角齒輪「設定」→通話→關閉「整合iPhone通話功能」→手機重新開機→再開啟「整合iPhone通話功能」
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