先別管瑪利歐了…「俄羅斯方塊」也要出電影還是限制級？網笑：主角是L和I方塊嗎
近期除了瑪利歐即將推出電影《超級瑪利歐兄弟電影版》之外，就連「俄羅斯方塊」也要推出電影，電影即將在3月舉辦首映，並於蘋果串流平台「APPLE TV+」上映，除此之外，本部電影使用的語言還被評為「限制級」。許多網友見到消息後，紛紛表示「是I和L方塊當主角嗎？」、「接下來會有俄羅斯方塊的音樂劇嗎？」引起話題。
近日《超級瑪利歐兄弟》電影釋出預告，引起許多網友討論，沒想到又有另一部話題大作即將上映！根據俄羅斯方塊（@Tetris_Official）官方推特發文，近期俄羅斯方塊將推出屬於自己的原創電影。
#Tetris, a new Apple Original Film, is based on the incredible true story of one of the most iconic video games in the world.— Tetris (@Tetris_Official) 2023年2月1日
Premiering worldwide at @SXSW. Coming soon to @AppleTVPlus! pic.twitter.com/kV4wWFkWmR
根據「Nintendo Life」報導，該電影即將在3月10日至19日於美國德克薩斯州舉行首映，接著也將在Apple的串流平台APPLE TV+上映。此電影會出現的對話也被評為「限制級」。
許多網友看到消息後，紛紛表示「希望這是一部以L方塊為主角的電影」、是I和L方塊當主角嗎？」、「接下來會有俄羅斯方塊的音樂劇嗎？」。也有網友表示，其實早就已經有俄羅斯方塊的電影，是由在YouTube上爆紅的法國惡搞狂人Rémi Gaillard上傳的「真人俄羅斯方塊」影片，內容逗笑許多網友。
根據俄羅斯方塊官方推特表示，這部電影取材自真實故事，由演員泰隆·艾奇頓（Taron Egerton）飾演「俄羅斯方塊」公司的創始人亨克·羅傑斯（Henk Rogers），網友也表示「這看起來更像是紀錄片，而不會是亞當山德勒主演的『世界大對戰』（Pixels）」、「我差一點以為這會是『世界大對戰2』」，也有網友澄清「這不是紀錄片，而是基於真實故事拍攝關於俄羅斯方塊的版權爭奪故事，很值得期待。」
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