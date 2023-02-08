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隕石襲來！Google搜尋又有精美彩蛋 墜落後畫面「劇烈搖晃」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／截自推特
圖／截自推特

Google首頁又有新彩蛋！有日本推特網友發現，只要在Google搜尋頁面輸入「隕石」並進行搜尋，便會出現精美的隕石墜落特效。該發現也迅速引起網友們熱烈回應，紛紛表示「好有趣」。

該推特網友「圷 見南子」推文寫道「大家快去Google搜尋『隕石』吧，哈哈」。而在實測後發現，搜尋隕石後，會有一顆擬真的隕石從左上往右下墜落，最後消失在螢幕下方，並讓整個螢幕發生劇烈震動。該特效在手機版或電腦版都可適用。

許多網友紛紛表示「好可愛，感謝分享」、「好有趣，試了一次又一次」、「隕石掉下來啦！」；也有人分享Google中其他有趣的搜尋結果「貓」、「狗」、「斯普拉遁」。目前該推文已獲得7319個喜歡和8097次的轉推。

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