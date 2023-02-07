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小心！3款免費APP全球下載量破2千萬 騙你獎勵換現金…恐先被盜個資

聯合新聞網／ 綜合報導
3款免費健身APP藏竊取個資風險。示意圖／ingimage
3款免費健身APP藏竊取個資風險。示意圖／ingimage

資安機構「Dr.Web」發現近日有3款APP藉以「達成任務目標即可賺獎金」的好康優惠吸引民眾下載，但實際卻在APP中置入大量廣告，藉以謀取廣告分潤，3款APP在全球已累積超過2000萬次下載量。

Google Play商店中的3款步數紀錄健身APP分別為「Lucky Habit: health tracker」、「Lucky Step-Walking Tracker」和「WalkingJoy」，此3款APP打著激勵用戶運動健身的美名，實際上卻是假借用「獎勵」鼓勵用戶達成走路步數的目標。

圖／取自資安網站Dr.Web
圖／取自資安網站Dr.Web

這3款APP都會告訴用戶可藉此換取可換取現金或線上禮物卡的代幣，但當用戶要換取現金時，APP又再要求用戶觀看數十個廣告，迫使用戶降低兌換意願，若真有用戶成功進入兌換環節，但APP設計的支付介面並無任何認證管道，也根本無法讓用戶進行兌換，等於所有一切都是白費。

「Dr.Web」發現這3款APP都由同一位開發者提供，雖然Google Play商店都已將3款APP下架，但Dr.Web擔心未來恐有更多使用類似手法的APP出現，且若開發者在廣告中散布釣魚網址或暗藏惡意程式碼，用戶恐怕都難逃被盜取個資的危險性。

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