「抓猴神器」Zenly團隊復活？新款APP曝光引暴動 這群人恐瑟瑟發抖

被廣大網友愛用的「抓猴神器」Zenly（俗稱冰棒）確定於3日下架後，即便後續又有其他製作團隊推出類似APP，但網友們仍認為Zenly使用起來最上手，不少網友「敵不動我不動」不打算採取更新Zenly的動作，盼望能再留住Zenly多一些時間。

然而，Zenly開發團隊被科技公司「Peer」買下後，似乎有意再打造一款名為「Peer」、與Zenly路線相同的定位APP，期待延續Zenly熱潮。一名關注Zenly動向的網友在Dcard發文分享「Zenly團隊推出新程式」，仔細看可以發現這款APP設計風格與Zenly大為相似，「畫風一模一樣，去翻了他們的IG跟網頁，覺得應該就是了！」對於這項感動人心的好消息，她也向喜歡Zenly的朋友們喊話「可以期待一下！」

Zenly團隊被科技公司「Peer」買下，有意再打造一款同名「Peer」、與Zenly定位相同的APP。圖／取自Dcard

根據外媒《beincrypto》報導，Peer日前宣布買下Zenly開發團隊，並且有意打造和Zenly相似的定位APP，Peer也說明該APP將於今（2023）年第二季在iOS和Android系統推出。

不少網友得知消息後也嗨喊，「如果真的有跟Zenly差不多甚至更創新的功能，那研發出其他替代冰棒的軟體不就沒戲唱了…」、「希望可以用電話登入，冰棒好友和資料全部代入，就不用一個一個加好友了」、「期待死，希望是真的會有」，更有網友笑虧「真的不能消失欸！不然我朋友就不能監視愛約砲的男友了」、「被情勒跟控制的人又開始瑟瑟發抖了」。

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