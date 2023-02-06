快訊

直播／新冠肺炎病例持續下降？ 指揮中心下午2時記者會說明

美國為何擊墜「間諜氣球」：陸方挑戰的「壓力測試」？

蝦皮App下單被登出！小編還在喊「優惠」 網怒：增加手續費換當機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝦皮App下單被登出！小編還在喊「優惠」 網怒：增加手續費換當機？

聯合新聞網／ 綜合報導
蝦皮購物今（6）日傳出帳戶突然無法登入，也有網友被強制登出。（翻攝自蝦皮購物官網）
蝦皮購物今（6）日傳出帳戶突然無法登入，也有網友被強制登出。（翻攝自蝦皮購物官網）

（2/6 1:35更新 帳號恢復登入）

知名賣場「蝦皮購物」今（6）日接近中午時分疑似無法登入帳戶，而該臉書粉絲團小編似乎未知其狀況，仍不斷貼出「優惠券」預告要網友「收完紅包購物」，點燃網友怒火狂留言灌爆粉絲團，而到下午1點30分左右，登入帳號功能陸續恢復。

不少網友今日接近中午時發現，點選「蝦皮購物」App後就會被強制登出，《聯合新聞網》實測，不管是網頁版還是手機版，都無法登入。而「蝦皮購物」臉書粉絲團小編還貼出「超級名店日」相關優惠訊息，並表示「應該不少人趁著過年收完紅包，立馬轉身去換手機ㄅ（吧）~相信我，你們會需要。」讓不少網友超級不滿。

《聯合新聞網》實測，雖然可進入蝦皮購物App，但無法登入帳號。（翻攝自蝦皮購物App）
《聯合新聞網》實測，雖然可進入蝦皮購物App，但無法登入帳號。（翻攝自蝦皮購物App）

網友留言灌爆「蝦皮購物」臉書粉絲團，表示「無言，莫名被登出，再也無法登入」、「一直增加手續費換來的是當機，有夠不爽。」、「直播能看不能喊單，好傷心」、「什麼時候維護好？」、「看來蝦皮又爆了」、「蝦皮要被扒皮了嗎」、「我以為我帳號被盜了」。還有人諷刺表示「看到大家都一樣（無法登入）就放心了。」直到下午1點30分左右，登入帳號功能才陸續恢復。

蝦皮購物 APP

延伸閱讀

你用過哪牌平板？蘋果iPad、三星銷量差距曝光 這牌直接下跌近5成

開箱影片／三星Galaxy S23 Ultra「主鏡頭超有料」 3重點實測驚：這才是8K錄影

相關新聞

蝦皮App下單被登出！小編還在喊「優惠」 網怒：增加手續費換當機？

知名賣場「蝦皮購物」今（6）日接近中午時分疑似無法登入帳戶，而該臉書粉絲團小編似乎未知其狀況，仍不斷貼出「優惠券」預告要網友「收完紅包購物」，點燃網友怒火狂留言灌爆粉絲團。

又要等了！《最後生還者 一部曲》PC版本延後至3月28日推出

原定在今年3月3日推出的《最後生還者》重製版《最後生還者 一部曲》 (The Last of Us Part I)PC版本，稍早確認將延後至3月28日推出。

馬斯克給推特用戶「好康」！訂閱Twitter Blue服務的創作者共享廣告營收分潤

馬斯克（Elon Musk）稍早透過個人Twitter表示，從即日起將向創作者提供廣告營收分潤，但先決條件是必須訂閱Twitter Blue，並且取得身分認證。

取消營運《Apex英雄M》不夠！EA還有一款尚未發表「宇宙類」單人遊戲也消失

除了宣布取消營運《Apex英雄M》、中止開發《戰地風雲Mobile》消息，彭博新聞報導指稱EA實際上還取消一款尚未發表、隸屬《神兵泰坦》 (Titanfall)與《Apex英雄》宇宙的單人遊戲作品。

創立Gmail服務的前Google員工認為人工智慧可能很快就會「摧毀」Google

Google第23號員工、創立Gmail服務的前Google員工Paul Buchheit近期表示，諸如近期走紅的ChatGPT人工智慧技術應用發展，可能會在一兩年內就會「摧毀」Google過去以來建立發展優勢。

Twitter準備以API計費方案作為全新營收來源

日前宣布禁止第三方應用服務直接存取Twitter API之後，Twitter正式宣布將從2月9日開始以付費形式，讓開發者能使用其API資源。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。