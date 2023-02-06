蝦皮App下單被登出！小編還在喊「優惠」 網怒：增加手續費換當機？

（2/6 1:35更新 帳號恢復登入）

知名賣場「蝦皮購物」今（6）日接近中午時分疑似無法登入帳戶，而該臉書粉絲團小編似乎未知其狀況，仍不斷貼出「優惠券」預告要網友「收完紅包購物」，點燃網友怒火狂留言灌爆粉絲團，而到下午1點30分左右，登入帳號功能陸續恢復。

不少網友今日接近中午時發現，點選「蝦皮購物」App後就會被強制登出，《聯合新聞網》實測，不管是網頁版還是手機版，都無法登入。而「蝦皮購物」臉書粉絲團小編還貼出「超級名店日」相關優惠訊息，並表示「應該不少人趁著過年收完紅包，立馬轉身去換手機ㄅ（吧）~相信我，你們會需要。」讓不少網友超級不滿。

《聯合新聞網》實測，雖然可進入蝦皮購物App，但無法登入帳號。（翻攝自蝦皮購物App）

網友留言灌爆「蝦皮購物」臉書粉絲團，表示「無言，莫名被登出，再也無法登入」、「一直增加手續費換來的是當機，有夠不爽。」、「直播能看不能喊單，好傷心」、「什麼時候維護好？」、「看來蝦皮又爆了」、「蝦皮要被扒皮了嗎」、「我以為我帳號被盜了」。還有人諷刺表示「看到大家都一樣（無法登入）就放心了。」直到下午1點30分左右，登入帳號功能才陸續恢復。

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