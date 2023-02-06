又要等了！《最後生還者 一部曲》PC版本延後至3月28日推出

原定在今年3月3日推出的《最後生還者》重製版《最後生還者 一部曲》 (The Last of Us Part I)PC版本，稍早確認將延後至3月28日推出。

而對於延後推出原因，頑皮狗 (Naughty Dog)表示希望能讓遊戲更符合玩家需求，因此必須將遊戲上市時間延後至3月28日。

頑皮狗說明，如同先前將《最後生還者 一部曲》從原本的PlayStation 4帶到PlayStation 5，其中因應平台轉換加入諸多新操作與輔助功能，此次將遊戲首次帶到PC平台，過程中也必須進行諸多調整，藉此符合PC平台玩家遊玩需求，同時也能吸引更多過去曾在家用主機平台遊玩此款遊戲的玩家族群。

預計登上PC平台版本也將收錄《最後生還者 一部曲》單人故事模式，以及後續釋出的前傳章節《拋諸腦後》下載內容，另外也重新改良操作、影像及聲音呈現效果，並且加入大量輔助操作功能，讓更多玩家都能輕易遊玩此款遊戲。

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2023

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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