中國大陸光速下架Damus 網友：因政府無法監測內容
美國新社群軟體Damus在中國被光速下架，官方稱因有非法內容；有中國網友表示，正因Damus隱私性強可規避審查，反映出中共對不能監控網友聊天內容深感不安。
美媒「自由亞洲電台」3日報導，美國新社群軟體Damus 2月1日正式在谷歌和蘋果的應用商店推出，但僅僅一天後，2日Damus發文稱「根據中國國家互聯網信息辦公室（CAC）的要求，該應用程式將從中國應用商店中移除，因為它包含在中國非法的內容，不符合應用商店審查指南」。
中國一位網路活躍用戶麗莎告訴自由亞洲電台，指新上線類似於推特軟體的Damus隱私性強，並可規避網路審查，但在中國熱鬧了一天就被下架了。
上述消息，在中國微信圈熱傳。有網友留言，「網信辦」光速下架Damus，側面證明這個社交軟件的「三無特性」是真實的，即「無人知道你是誰，無人能發現你在哪裡，無人能刪你發的帖」。
但也有中國網友留言認為，關於去中心化社群軟體，很多人覺得這就是完美世界。但實際上，沒有中心沒有管理，全是廣告詐騙之類的洗版了，估計很多直接用機器人洗版。
報導指出，10年前，谷歌（Google）、推特（Twitter）、YouTube等境外社交媒體拒絕與中國官方合作，並拒提供後台及分享客戶隱私，被迫撤離中國。
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