Twitter準備以API計費方案作為全新營收來源
日前宣布禁止第三方應用服務直接存取Twitter API之後，Twitter正式宣布將從2月9日開始以付費形式，讓開發者能使用其API資源。
不過，目前Twitter尚未公布具體計費細節，但預期會設定一個基礎付費方案，至於會有什麼使用上的限制，就要看Twitter後續公布內容。
至於是否繼續允許學術研究使用需求免費取用API資源，目前暫時還無法確認。
Twitter data are among the world’s most powerful data sets. We’re committed to enabling fast & comprehensive access so you can continue to build with us.— Twitter Dev (@TwitterDev) February 2, 2023
We’ll be back with more details on what you can expect next week.
而在此之前，Twitter調整其開發條款，明文規定開發者不得繼續以其API開發第三方Twitter應用服務，另外也不允許開發者打造替代或類似服務，因此包含Tweetbot、Twitterrific、Aviary、Echofon、Birdie等取用Twitter內容的第三方服務都無法再正常使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我按讚開啟小鈴鐺追隨新影音！
📢 【話題】三星Galaxy S23定價出爐台灣還在賣關子？1圖看這國手機有多貴、逼近6萬元
📢 【話題】「搬電視搭高鐵」防Netflix鎖共享帳號？3細項規則曝 「1個月做1次」網炸鍋
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
📢 【周報】用AI練英文口說、Windows 10再見、這款「原廠充電器」會毀壞iPad Pro的CPU？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言