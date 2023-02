Twitter準備以API計費方案作為全新營收來源

日前宣布禁止第三方應用服務直接存取Twitter API之後,Twitter正式宣布將從2月9日開始以付費形式,讓開發者能使用其API資源。

不過,目前Twitter尚未公布具體計費細節,但預期會設定一個基礎付費方案,至於會有什麼使用上的限制,就要看Twitter後續公布內容。

至於是否繼續允許學術研究使用需求免費取用API資源,目前暫時還無法確認。

Twitter data are among the world’s most powerful data sets. We’re committed to enabling fast & comprehensive access so you can continue to build with us.



We’ll be back with more details on what you can expect next week.