Twitter準備以API計費方案作為全新營收來源

日前宣布禁止第三方應用服務直接存取Twitter API之後，Twitter正式宣布將從2月9日開始以付費形式，讓開發者能使用其API資源。

不過，目前Twitter尚未公布具體計費細節，但預期會設定一個基礎付費方案，至於會有什麼使用上的限制，就要看Twitter後續公布內容。

至於是否繼續允許學術研究使用需求免費取用API資源，目前暫時還無法確認。

Twitter data are among the world’s most powerful data sets. We’re committed to enabling fast & comprehensive access so you can continue to build with us.



We’ll be back with more details on what you can expect next week. — Twitter Dev (@TwitterDev) February 2, 2023

而在此之前，Twitter調整其開發條款，明文規定開發者不得繼續以其API開發第三方Twitter應用服務，另外也不允許開發者打造替代或類似服務，因此包含Tweetbot、Twitterrific、Aviary、Echofon、Birdie等取用Twitter內容的第三方服務都無法再正常使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦