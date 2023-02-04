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奧客莫名留1星負評讓他毫無頭緒 感嘆：Google評論應廢除

聯合新聞網／ 綜合報導
家人餐廳疑遭惡意留1星負評，他氣得認為google評論「應該廢除」。圖源：ingimage
家人餐廳疑遭惡意留1星負評，他氣得認為google評論「應該廢除」。圖源：ingimage

在去餐廳前，你會先看Google評論嗎？一名網友反而認為Google評論「應該廢除」，因為他家人經營的餐廳，疑似遭人惡意留下1星負評，讓他不禁認為「Google評論應該廢除」，且若可以存在，也不應該是「任何人都可以評論」的系統，因為這樣對於經營者而言相當不公平。

一名網友在Dcard閒聊版發文，表示家人開了一餐館，平常就是自己經營，也經營一段時間了，當然「大大小小、奇奇怪怪的客人也看了不少」，雖然原PO和家人看了這麼多，但心情難免會受到影響，畢竟用心經營，總是希望有好的回饋。

在過年後的第一個週末時，有位客人走進了原PO家人的餐館，該位客人除了說話小聲了點，服務時需要很認真聽以外，就沒發生特別的事。直到客人點了餐也用完餐後，又拿起菜單開始看了起來，因為該位客人在點餐時有跟老闆娘問過加點的問題，所以老闆娘以為「他可能要加點」，於是上前介紹，沒想到客人卻突然表示「閉嘴！」、「我不能看菜單嗎」、「你是怕我跑掉不付錢嗎」這些話，讓原PO家人相當傻眼，不能理解為何客人突然有這樣的情緒。

事情發生的數日後，原PO家人在Google地圖的評論看到一則1星留言，是事發後隔天留下的，內容寫著「內有垃圾」、「懂的就懂」。原PO表示，自己並不會太去在意評論，但原PO質疑，這樣沒意義且帶有傷害性的字眼，究竟是受過怎麼樣傷害的人才會說出來的話？

疑似該位客人在事後留下這則1星負評貼文，並寫下不堪入目的語句。翻攝Dcard
疑似該位客人在事後留下這則1星負評貼文，並寫下不堪入目的語句。翻攝Dcard

因此原PO認為，Google評論應該廢除。原PO認為，即便評論可以存在，但應該「不是任何人都可以評論」、「因為有部分的人的評論並不理智且帶有情緒」，而且這些評論對於經營者而言相當不公平，因為看起來「永遠都是經營者的問題」，消費者好像並沒有錯。

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