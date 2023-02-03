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玩家哭哭！PS Plus免費提供的精選遊戲內容 5月9日之後結束領取

聯合新聞網／ 楊又肇

Sony稍早宣布，從2020年9月開始向訂閱PlayStation Plus服務的PlayStation 5PS5）玩家提供PlayStation Plus Collection精選19款遊戲內容，將會在今年5月9日之後結束免費領取。

未來Sony將會繼續著重向訂閱PlayStation Plus服務玩家提供的每月遊戲庫與遊戲目錄，但之後是否還會提供類似PlayStation Plus Collection精選遊戲內容，暫時還無法確認。

不過，PlayStation Plus Collection精選遊戲內容原本定位，其實就是在PlayStation 5剛上市前填補遊戲量還不算多的空缺，藉此增加新機購買誘因的策略性服務，因此在Sony宣布提高PlayStation 5產量，同時目前市場也已經容易購買PlayStation 5的情況下，顯然沒有必要再以此作為購機誘因。

而距離5月9日其實還有一段時間，即便是近期才購買PlayStation 5的玩家，依然有足夠時間下載所有免費提供領取的19款遊戲。而已經完成領取的遊戲，只要順利加入玩家個人遊戲庫，未來依然可以重新下載遊玩 (但還是要維持訂閱PlayStation Plus服務身分)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony PS5 PlayStation 5

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