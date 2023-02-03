「檢舉也沒用！」她飽受數位性別暴力 日收37張不雅照快崩潰

數位性暴力的形式不斷更迭，近日有數位女性分享她們在網路遭受性騷擾的經歷，其中一名女性提到，她每天早上醒來後，都會被迫要接受各種她不想看到的「男性私密處照片」，甚至某天她就一口氣收到了37張。根據調查，有4分之1的女性表示他們在2022年時遭受過這種「隨機傳送不雅內容」的騷擾，使人不得不正視相關議題。

根據《Metro》報導，許多女性分享她們在網路上遭數位性騷擾的經歷，而形式皆為「隨機傳送不雅內容（暫譯，原文為Cyberflashing）」。

48歲的畢安卡（Bianca Westwood），是英國知名體育台的節目主持人，她分享自己總是從Instagram收到許多「隨機傳送不雅內容」騷擾，其中一位男性還會「固定發送訊息」，並且以相當生動的文字闡述「他想對她做什麼」、「他做了什麼」等內容，即便封鎖了他，該名男子仍會再辦另一個新帳號，週而復始。

畢安卡抱怨，即便她向Instagram檢舉，也似乎沒有任何幫助。後來有幾名警察聯繫畢安卡，希望她可以檢舉這些騷擾者，但這對畢安卡而言，是一個漫長又冗長的過程，她希望可以有一種更簡易且簡便的方式來處理這類「隨機傳送不雅內容」騷擾。

44歲的安娜（Anna Mapson）是一名英國的營養師，她同樣也抱怨類似問題。安娜表示，自己曾經在封城期間收到一則來自好幾十年未見的男性好友傳訊，沒想到點開後，卻是他在手淫的影片，讓安娜十分不安。安娜當下馬上檢舉了這位朋友並報警，但Facebook並沒有任何回應，而警察則表示將會存檔，以免該位男性再犯。

其他女性也紛紛分享自己使用網路遭人隨機傳遞不雅內容的經驗，一名女性甚至表示，他曾經在一早就收到37張不雅圖片。其他受害者認為，這些傳遞不雅訊息的行為人似乎不擔心自己會遇到任何麻煩，這樣的現象著實令人相當擔憂。其中一名受害者法蘭西斯卡（Francesca Henry）則呼籲，希望更多遭受過類似騷擾的人可以站出來，除了女性受害者外，男性們也應該一起控訴這種暴力，讓人們可以察覺這樣的行為是錯誤的。

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