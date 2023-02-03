快訊

今與烏克蘭開峰會 歐盟加碼：再培訓1萬5千名烏軍抗俄

一張圖看孤老危機 老人多自願獨居但75歲後就變了

今天上任！沒收立委補選？林奕華：答應蔣萬安時講好是2月

「檢舉也沒用！」她飽受數位性別暴力 日收37張不雅照快崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
許多女性分享自己曾在網路上遭受「隨機傳送不雅內容（暫譯，原文為Cyberflashing）」的騷擾，呼籲各界正視這現象。圖源：ingimage
許多女性分享自己曾在網路上遭受「隨機傳送不雅內容（暫譯，原文為Cyberflashing）」的騷擾，呼籲各界正視這現象。圖源：ingimage

數位性暴力的形式不斷更迭，近日有數位女性分享她們在網路遭受性騷擾的經歷，其中一名女性提到，她每天早上醒來後，都會被迫要接受各種她不想看到的「男性私密處照片」，甚至某天她就一口氣收到了37張。根據調查，有4分之1的女性表示他們在2022年時遭受過這種「隨機傳送不雅內容」的騷擾，使人不得不正視相關議題。

根據《Metro》報導，許多女性分享她們在網路上遭數位性騷擾的經歷，而形式皆為「隨機傳送不雅內容（暫譯，原文為Cyberflashing）」

48歲的畢安卡（Bianca Westwood），是英國知名體育台的節目主持人，她分享自己總是從Instagram收到許多「隨機傳送不雅內容」騷擾，其中一位男性還會「固定發送訊息」，並且以相當生動的文字闡述「他想對她做什麼」、「他做了什麼」等內容，即便封鎖了他，該名男子仍會再辦另一個新帳號，週而復始。

畢安卡抱怨，即便她向Instagram檢舉，也似乎沒有任何幫助。後來有幾名警察聯繫畢安卡，希望她可以檢舉這些騷擾者，但這對畢安卡而言，是一個漫長又冗長的過程，她希望可以有一種更簡易且簡便的方式來處理這類「隨機傳送不雅內容」騷擾。

44歲的安娜（Anna Mapson）是一名英國的營養師，她同樣也抱怨類似問題。安娜表示，自己曾經在封城期間收到一則來自好幾十年未見的男性好友傳訊，沒想到點開後，卻是他在手淫的影片，讓安娜十分不安。安娜當下馬上檢舉了這位朋友並報警，但Facebook並沒有任何回應，而警察則表示將會存檔，以免該位男性再犯。

其他女性也紛紛分享自己使用網路遭人隨機傳遞不雅內容的經驗，一名女性甚至表示，他曾經在一早就收到37張不雅圖片。其他受害者認為，這些傳遞不雅訊息的行為人似乎不擔心自己會遇到任何麻煩，這樣的現象著實令人相當擔憂。其中一名受害者法蘭西斯卡（Francesca Henry）則呼籲，希望更多遭受過類似騷擾的人可以站出來，除了女性受害者外，男性們也應該一起控訴這種暴力，讓人們可以察覺這樣的行為是錯誤的。

性騷擾 英國 Instagram

延伸閱讀

先別管S23了！實測三星手機3動作召喚「變形吉娃娃」 星粉笑翻吉度領域：真的有

三星Galaxy S23定價出爐台灣還在賣關子？1圖看這國手機有多貴、逼近6萬元

台灣三星沒說的2大事！Galaxy S23還有「隱藏版4色」 網驚晶片代工是它「準備買了」

他用Google地圖追思已故奶奶 引網友共鳴嘆「用街景觸景傷情」

相關新聞

「檢舉也沒用！」她飽受數位性別暴力 日收37張不雅照快崩潰

數位性暴力的形式不斷更迭，近日有數位女性分享她們各自在網路遭受性騷擾的經歷，其中一名女性提到，她每天早上醒來後，都會被迫要接受各種她不想看到的「男性私密處照片」，甚至某天她就一口氣收到了37張。根據調查，有4分之1的女性表示他們在2022年時遭受過這種「隨機傳送不雅內容（暫譯，原文為Cyberflashing）」的騷擾，使人不得不正視相關議題。

臉書成「吃電怪獸」不是錯覺？ 前員工怒揭耗電真相：Meta是故意的

你也覺得手機開啟臉書APP會造成大耗電嗎？前Meta員工日前向外媒爆料，這是Meta故意為之。 根據《紐約郵報》報導，曾在Meta旗下Messenger應用軟體擔任資料科學家的前員工喬治（Geo

影音／先別管S23了！實測三星手機3動作召喚「變形吉娃娃」 星粉笑翻吉度領域：真的有

今天除了三星（Samsung）有Galaxy S23發表會外，另一項「重要之事」即為你知道三星手機裡都藏有一隻「變形吉娃娃」嗎？近日許多網友討論，只要使用三星手機並輸入指定代碼再接著做後續步驟，使用者就會得到1隻變形的吉娃娃圖片，《聯合新聞網》用三星手機實測，也真的出現了一隻「變形版」吉娃娃。

玩家哭哭！PS Plus免費提供的精選遊戲內容 5月9日之後結束領取

Sony稍早宣布，從2020年9月開始向訂閱PlayStation Plus服務的PlayStation 5（PS5）玩家提供PlayStation Plus Collection精選19款遊戲內容，將會在今年5月9日之後結束免費領取。

他用Google地圖追思已故奶奶 引網友共鳴嘆「用街景觸景傷情」

新加坡一名網友在春節期間時，相當思念奶奶，於是透過「Google地圖（Google Maps）」來追思於2020年過世的奶奶，文章貼出後，引來網友共鳴，表示自己也會用這方式追思親友。

Spotify付費用戶人數增加至2.05億人 但虧損卻擴大

Spotify在2022財年第四季財報中透露，目前付費用戶人數已經增加至2.05億人，而服務每月活躍用戶人數則接近5億人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。